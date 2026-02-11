ETV Bharat / state

विकासनगर: जौनसार बावर में बकरियां चरा रहे पशु पालक पर भालू का हमला, गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर

विकासनगर: उत्तराखंड में भालू आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है. राज्य के पहाड़ी इलाके में एक बार फिर भालू ने हमला कर दिया है. भालू के हमले की घटना देहरादून जिले के पहाड़ी ग्रामीण इलाके जौनसार बावर में हुई है. यहां त्यूणी क्षेत्र के निमगा गांव के पशुपालक पर भालू ने हमला किया है. भालू के हमले से पशु पालक गम्भीर रूप से घायल हो गया है. ग्रामीण घायल को त्यूणी सरकारी अस्पताल ले गए. वहां डाक्टर ने प्राथमिक उपचार कर हायर सेंटर रेफर कर दिया.

देहरादून के निगमा गांव के पशु पालक पर भालू का हमला: उत्तराखंड में अलग-अलग जिलों में लगातार जंगली जानवरों के हमलों के मामले सामने आ रहे हैं. कई बार इन हमलों में जानवर लोगों की जान ले रहे हैं. ऐसे में लगातार जारी वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए ठोस उपाय की जरूरत है. ताजा मामला जौनसार बावर के त्यूणी क्षेत्र के निमगा गांव से सामने आया है. यहां निमगा गांव निवासी पशुपालक जगत सिंह रावत रोजमर्रा की तरह अपनी बकरियों को जंगल से चराने ले गए थे. मंगलवार शाम के समय भालू ने जगत सिंह पर हमला कर दिया. उनके साथी आकाश ने शोर मचाकर आसपास के लोगों से मदद मांगी. शोर सुनकर भालू जंगल की ओर भाग गया. ग्रामीणों ने घायल जगत सिंह को तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र त्यूणी पंहुचाया.