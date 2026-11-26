मंडी में बारात जा रही कार गहरी खाई में गिरी, दो युवकों की मौत, तीन घायल
मंडी के पंडार चौकी के नजदीक हुआ दर्दनाक हादसा. आल्टो टैक्सी में सवार थे पांच लोग. घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 10:34 PM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक शादी समारोह की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब बारात में शामिल होने जा रहे पांच लोगों की कार दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई. सुंदरनगर उपमंडल के निहरी क्षेत्र में पंडार चौकी के नजदीक वीरवार देर शाम करीब 7 बजे एक आल्टो टैक्सी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. इस भीषण दुर्घटना में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए.
जानकारी के अनुसार आल्टो टैक्सी में पांच लोग सवार थे, जो जयदेवी से जंद्रेहड़ की ओर बारात में शामिल होने जा रहे थे. इसी दौरान पंडार चौकी के समीप चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और कार सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी. दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को बाहर निकालकर उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रोहांडा पहुंचाया गया.
दुर्घटना में 36 वर्षीय विजय कुमार उर्फ रिंकू निवासी गांव खगराओ और 34 वर्षीय पुनीत कुमार उर्फ अंकु, निवासी गांव बोडल की मौत हो गई. वहीं, घायल 45 वर्षीय मनोज कुमार, 42 वर्षीय सुरेंद्र कुमार और 38 वर्षीय पंकज कुमार पुत्र जगत राम, जो गांव बोडल निवासी हैं, उनका उपचार रोहांडा अस्पताल में जारी है.
हादसे में दुर्घटनाग्रस्त आल्टो टैक्सी का नंबर HP01M6365 बताया जा रहा है. दुर्घटना पुलिस थाना बीएसएल कॉलोनी के अंतर्गत पुलिस चौकी निहरी के क्षेत्र में हुई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.
डीएसपी भारत भूषण ने बताया, "दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. शादी समारोह में शामिल होने जा रहे लोगों के साथ हुए इस दर्दनाक हादसे ने दो परिवारों को गहरा सदमा दिया है. क्षेत्र में दोनों युवकों की मौत से शोक का माहौल है".
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