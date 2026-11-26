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मंडी में बारात जा रही कार गहरी खाई में गिरी, दो युवकों की मौत, तीन घायल

कार गहरी खाई में गिरी ( IANS )

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक शादी समारोह की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब बारात में शामिल होने जा रहे पांच लोगों की कार दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई. सुंदरनगर उपमंडल के निहरी क्षेत्र में पंडार चौकी के नजदीक वीरवार देर शाम करीब 7 बजे एक आल्टो टैक्सी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. इस भीषण दुर्घटना में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए.

जानकारी के अनुसार आल्टो टैक्सी में पांच लोग सवार थे, जो जयदेवी से जंद्रेहड़ की ओर बारात में शामिल होने जा रहे थे. इसी दौरान पंडार चौकी के समीप चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और कार सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी. दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को बाहर निकालकर उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रोहांडा पहुंचाया गया.