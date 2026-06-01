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दिल्ली के GTB अस्पताल से 7 महीने का बच्चा गायब, किडनैपर महिला का लगा सुराग, सीसीटीवी भी आया सामने

नई दिल्ली : दिल्ली के जीटीबी अस्पताल से शनिवार को सात माह का मासूम गायब हो गया. पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया है. हैरानी कि बात यह है कि यह घटना उस अस्पताल परिसर में हुई, जहां सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं. बच्चे की मां की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

ETV भारत की टीम ने इस मामले में डीसीपी से बात कर केस के बारे में जानने की कोशिश की, जिसके बाद डीसीपी शाहदरा आर.पी. मीना ने सोमवार सुबह संवाददाता विवेक पठानिया को जानकारी दी कि केस का जल्द ही खुलासा किया जाएगा. टीम जांच के अंतिम चरण में है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अपहरणकर्ता महिला की पहचान हो गई है. पुलिस को पीड़ित परिवार के घर के बाहर का सीसीटीवी मिल गया है. जिसमें पीड़ित महिला और आरोपी महिला दोनों बच्चे के साथ नजर आ रहे हैं. पुलिस ने ये भी बताया कि घर के सीसीटीवी के आधार पर कपड़ो से आरोपी महिला की पहचान हो गई है. जल्द ही गिरफ्तार करके आगे की जानकारी दी जाएगी.

मामले में जांच कहां तक पहुंची

पुलिस अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और बच्चे के साथ फरार हुई महिला की तलाश में दबिश दे रही है. पुलिस के अनुसार, 23 वर्षीय महिला निवासी सीलमपुर, अपने सात माह के बेटे के साथ रहती हैं. करीब एक सप्ताह पहले उसकी पहचान एक अज्ञात महिला से हुई थी. महिला नियमित रूप से उनसे मिलती-जुलती रही और धीरे-धीरे उसने बच्चे की मां का भरोसा जीत लिया.