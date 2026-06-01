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दिल्ली के GTB अस्पताल से 7 महीने का बच्चा गायब, किडनैपर महिला का लगा सुराग, सीसीटीवी भी आया सामने

दिल्ली के GTB अस्पताल से 7 माह के मासूम का अपहरण, "मैं डिस्पेंसरी में काम करती हूं.." कहकर जीता भरोसा, बच्चे को लेकर महिला फरार

दिल्ली के GTB अस्पताल से 7 माह के मासूम का अपहरण
दिल्ली के GTB अस्पताल से 7 माह के मासूम का अपहरण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 1, 2026 at 9:57 AM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली : दिल्ली के जीटीबी अस्पताल से शनिवार को सात माह का मासूम गायब हो गया. पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया है. हैरानी कि बात यह है कि यह घटना उस अस्पताल परिसर में हुई, जहां सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं. बच्चे की मां की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

ETV भारत की टीम ने इस मामले में डीसीपी से बात कर केस के बारे में जानने की कोशिश की, जिसके बाद डीसीपी शाहदरा आर.पी. मीना ने सोमवार सुबह संवाददाता विवेक पठानिया को जानकारी दी कि केस का जल्द ही खुलासा किया जाएगा. टीम जांच के अंतिम चरण में है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अपहरणकर्ता महिला की पहचान हो गई है. पुलिस को पीड़ित परिवार के घर के बाहर का सीसीटीवी मिल गया है. जिसमें पीड़ित महिला और आरोपी महिला दोनों बच्चे के साथ नजर आ रहे हैं. पुलिस ने ये भी बताया कि घर के सीसीटीवी के आधार पर कपड़ो से आरोपी महिला की पहचान हो गई है. जल्द ही गिरफ्तार करके आगे की जानकारी दी जाएगी.

मामले में जांच कहां तक पहुंची

पुलिस अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और बच्चे के साथ फरार हुई महिला की तलाश में दबिश दे रही है. पुलिस के अनुसार, 23 वर्षीय महिला निवासी सीलमपुर, अपने सात माह के बेटे के साथ रहती हैं. करीब एक सप्ताह पहले उसकी पहचान एक अज्ञात महिला से हुई थी. महिला नियमित रूप से उनसे मिलती-जुलती रही और धीरे-धीरे उसने बच्चे की मां का भरोसा जीत लिया.

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पुलिस ने पीड़ित परिवार के घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज निकाला है, जिसमें आरोपी महिला की पहचान कपड़ों से हुई (ETV BHARAT)

बच्चे की मां के मुताबिक महिला खुद को किसी डिस्पेंसरी में काम करने वाली बताती थी. शनिवार को दोनों जीटीबी अस्पताल पहुंचे. इस दौरान बच्चे की मां मेडिकल पर्ची बनवाने के लिए अस्पताल के अंदर गईं और अपने सात माह के बेटे को कुछ देर के लिए उस महिला के पास छोड़ दिया. कुछ मिनट बाद जब बच्चे की मां वापस लौटीं तो महिला और उसका बेटा दोनों वहां से गायब थे.

काफी तलाश के बाद भी बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई और पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे की मां से पूछताछ की और अस्पताल में लगे कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू किया. घटना ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. जिस अस्पताल में सैकड़ों कैमरे और कई सुरक्षा गार्ड तैनात हैं, वहां से दिनदहाड़े सात माह के बच्चे का गायब हो जाना चिंता का विषय बन गया है.

डीसीपी शाहदरा आर पी मीना का कहना है कि अपहरण का मामला दर्ज कर लिया गया है और बच्चा और आरोपी महिला की तलाश के लिए विशेष टीमें लगाई गई हैं. जल्द ही दोनों का पता लगाने का दावा किया जा रहा है.

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