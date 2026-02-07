ETV Bharat / state

औरैया में 70 साल के वृद्ध की जलकर मौत; घर में सोते समय हुआ हादसा, पुलिस जांच में जुटी

क्षेत्राधिकारी अजीतमल मनोज कुमार गंगवार ने बताया शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.

औरैया में वृद्ध की मौत
औरैया में वृद्ध की मौत (Photo credit: परिजन)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 7:24 PM IST

2 Min Read
औरैया : अजीतमल थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात अज्ञात कारणों से आग लगने से एक वृद्ध (70) की जलकर मौत हो गई. सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी अजीतमल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. घटना की गंभीरता को देखते हुए सीएफओ औरैया भी घटनास्थल पर पहुंचे.

जानकारी के मुताबिक, हादसा अजीतमल थाना क्षेत्र के ग्राम मोहारी में हुआ है. हादसे में ग्राम मोहारी निवासी बल्दू (70) की बरामदे में सोते समय आग की चपेट में आने से मौत हो गई.

क्षेत्राधिकारी अजीतमल मनोज कुमार गंगवार ने दी जानकारी. (Video credit: पुलिस मीडिया सेल)

घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य भी घर में मौजूद थे, हालांकि सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं. मौके पर जांच के दौरान अधिकारियों को घर के पास एक तसला मिला है.

घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया.

पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, ताकि मौत के कारणों का पता लगाया जा सके. वहीं, दमकल विभाग की ओर से आग लगने के कारणों की तकनीकी जांच की जा रही है. फिलहाल मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

क्षेत्राधिकारी अजीतमल मनोज कुमार गंगवार ने बताया कि थाना अजीतमल पुलिस को सूचना मिली थी कि बंदु (70) की सोते समय आग से जलने से मृत्यु हो गई है.

सूचना प्राप्त होते ही तत्काल अजीतमल क्षेत्राधिकारी और सीएफओ ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया गया है.

संपादक की पसंद

