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जयपुर: घर में बने नूडल्स खाने के बाद 7 साल की बच्ची की मौत, बड़ी बहन की भी बिगड़ी तबीयत

करधनी थाना,जयपुर ( ETV bharat jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर में घर पर बने नूडल्स खाने के बाद 7 वर्षीय बच्ची की मौत का मामला सामने आया है. घटना झोटवाड़ा क्षेत्र के मंगलम सिटी की है. यहां दो बहनों ने घर पर नूडल्स बनाकर खाए थे. इसके कुछ घंटे बाद दोनों की तबीयत बिगड़ गई. परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने छोटी बहन को मृत घोषित कर दिया. वहीं, बड़ी बहन को इलाज के बाद शुक्रवार सुबह अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. प्रारंभिक जांच में फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है. हालांकि बच्ची की मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.