जयपुर: घर में बने नूडल्स खाने के बाद 7 साल की बच्ची की मौत, बड़ी बहन की भी बिगड़ी तबीयत
प्रारंभिक जांच में फूड पॉइजनिंग की आशंका. करधनी थाना पुलिस ने नूडल्स के सैंपल जांच के लिए भेजे.
Published : November 20, 2026 at 5:05 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में घर पर बने नूडल्स खाने के बाद 7 वर्षीय बच्ची की मौत का मामला सामने आया है. घटना झोटवाड़ा क्षेत्र के मंगलम सिटी की है. यहां दो बहनों ने घर पर नूडल्स बनाकर खाए थे. इसके कुछ घंटे बाद दोनों की तबीयत बिगड़ गई. परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने छोटी बहन को मृत घोषित कर दिया. वहीं, बड़ी बहन को इलाज के बाद शुक्रवार सुबह अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. प्रारंभिक जांच में फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है. हालांकि बच्ची की मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.
फूड पॉइजनिंग का मामला : करधनी थानाधिकारी सवाई सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला फूड पॉइजनिंग का लग रहा है. पुलिस की ओर से कावंटिया हॉस्पिटल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण का पता चल सकेगा. दोनों बहनों ने गुरुवार को घर पर नूडल्स बनाए और साथ बैठकर खाए थे. खाना खाने के बाद दोनों सो गईं. दोपहर करीब तीन बजे जब उनकी मां घर पहुंची तो बच्चियों को जगाने का प्रयास किया. इस दौरान बड़ी बहन तो उठ गई, लेकिन छोटी बहन नहीं उठी. परिजन दोनों बेटियों को अस्पताल पहुंचे. चिकित्सकों ने जांच के बाद छोटी बेटी को मृत घोषित कर दिया. तबीयत बिगड़ने पर बड़ी बेटी को भी अस्पताल में भर्ती किया.
पढ़ें:धौलपुर: जन्मदिन पार्टी की बची हुई पनीर की सब्जी खाने से फूड पॉइजनिंग, एक ही परिवार के 11 लोग बीमार
नूडल्स के सैंपल जांच को भेजे: घटना की सूचना मिलने पर करधनी थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने घर में बनाए नूडल्स के सैंपल एकत्र कर जांच के लिए लैब भेजे हैं. बच्ची की मां की ओर से पुलिस को रिपोर्ट भी दी गई है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और खाद्य पदार्थों की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. फिलहाल फूड पॉइजनिंग की आशंका के आधार पर सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.
पढ़ें: कोटपूतली में शादी समारोह में रसमलाई खाकर 105 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए, 30 रेफर