ETV Bharat / state

कोटा: 6 साल की बच्ची की पीलिया से मौत, इलाज की बजाय परिजन कराते रहे झाड़-फूंक

कोटा: शहर के रानपुर थाना इलाके की रहने वाली 6 वर्षीय बालिका की मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई. बालिका का शरीर पीला पड़ गया था. इस घटना के बाद मृतक बालिका की मां ने जहर देकर मारने का आरोप लगाया है, लेकिन पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम पर साफ इनकार कर दिया है. पुलिस का कहना है कि बालिका डेढ़ महीने से पीलिया से पीड़ित थी. उसका इलाज कराने की बजाय परिजन झाड़-फूंक करवा रहे थे और इसी से उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल लेकर आए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी.

रानपुर थाना अधिकारी भीम सिंह ने बताया कि जीवाराम अपने तीन बच्चों और परिवार के साथ देवनारायण पशुपालक आवासीय योजना में रहता है. उसकी 6 साल की बेटी कृष्णा डेढ़ महीने से पीलिया से पीड़ित थी. परिजन उसका उपचार झाड़-फूंक के माध्यम से करवा रहे थे. तबीयत ज्यादा बिगड़ने के बाद ही उसे बुधवार को मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया. उसके शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है. इसके बाद एहतियातन कृष्णा का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा गुरुवार को करवाया गया है. सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं. इसके बाद ही मौत का सही कारण सामने आएगा.