कोटा: 6 साल की बच्ची की पीलिया से मौत, इलाज की बजाय परिजन कराते रहे झाड़-फूंक
कोटा में 6 वर्षीय बालिका की पीलिया से मौत, मां ने जहर देने का आरोप लगाया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार.
Published : February 5, 2026 at 9:27 PM IST
कोटा: शहर के रानपुर थाना इलाके की रहने वाली 6 वर्षीय बालिका की मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई. बालिका का शरीर पीला पड़ गया था. इस घटना के बाद मृतक बालिका की मां ने जहर देकर मारने का आरोप लगाया है, लेकिन पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम पर साफ इनकार कर दिया है. पुलिस का कहना है कि बालिका डेढ़ महीने से पीलिया से पीड़ित थी. उसका इलाज कराने की बजाय परिजन झाड़-फूंक करवा रहे थे और इसी से उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल लेकर आए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी.
रानपुर थाना अधिकारी भीम सिंह ने बताया कि जीवाराम अपने तीन बच्चों और परिवार के साथ देवनारायण पशुपालक आवासीय योजना में रहता है. उसकी 6 साल की बेटी कृष्णा डेढ़ महीने से पीलिया से पीड़ित थी. परिजन उसका उपचार झाड़-फूंक के माध्यम से करवा रहे थे. तबीयत ज्यादा बिगड़ने के बाद ही उसे बुधवार को मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया. उसके शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है. इसके बाद एहतियातन कृष्णा का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा गुरुवार को करवाया गया है. सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं. इसके बाद ही मौत का सही कारण सामने आएगा.
परिजनों ने जहर देने की कोई लिखित रिपोर्ट नहीं दी: जीवाराम की पत्नी गायत्री बीते दिनों हुए विवाद के बाद तीनों बच्चों को कोटा में छोड़कर अपने पीहर अजमेर चली गई थी. मां गायत्री ने ही आरोप लगाया है कि उसकी बेटी को जहर देकर मार दिया गया है और मौत की सूचना भी उसे फोन पर बुधवार को दी गई, जिसके बाद वह कोटा आई हैं. थानाधिकारी भीम सिंह ने कहा कि परिजनों ने जहर देकर मारने का आरोप तो लगाया है, लेकिन हमें किसी भी तरह की कोई लिखित रिपोर्ट नहीं दी गई है. चिकित्सकों ने बालिका की मौत बीमारी से होने की बात बताई है. इस मामले में आगे की जांच के लिए ही हमने पोस्टमार्टम कराया है.