जालोर के निजी स्कूल में दर्दनाक हादसा: ब्लैकबोर्ड गिरने से 6 वर्षीय छात्रा की मौत, संचालक फरार

घटना की शिकार हुई 6 वर्षीय प्रीति, पुत्री भंवरलाल मेघवाल, सेकंड क्लास की छात्रा थी. जानकारी के मुताबिक, वह कक्षा में अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी कच्ची दीवार पर बने ईंटों का ब्लैकबोर्ड अचानक ढह गया, जिस मासूम उसकी अपनी चपेट में आ गई. छात्रा ईंटों के नीचे दब गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. स्कूल स्टाफ और आसपास के लोगों ने तुरंत उसे निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

जालोर: जिले में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जहां एक स्कूल में ब्लैकबोर्ड गिरने से एक मासूम छात्रा की जान चली गई. सायला थाना क्षेत्र के बावतरा गांव स्थित निजी स्कूल में शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे यह घटना घटी. हादसे ने पूरे इलाके में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ा दी है, साथ ही स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

स्कूल में पढ़ते हें 350 बच्चे: एएसआई महिपाल सिंह ने बताया कि स्कूल भवन की हालत बेहद जर्जर थी. यहां सीमेंट की ईंटों से 5 से 7 फीट ऊंची दीवारें खड़ी की गई थीं, जिनके ऊपर बांस की बल्लियां लगाकर तिरपाल से छत बनाई गई थी, इन्हीं दीवारों पर ब्लैकबोर्ड बनाए गए थे. स्कूल में कक्षा 12 तक की पढ़ाई होती है और लगभग 350 छात्र यहां अध्ययनरत हैं. प्रारंभिक जांच में निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं.

स्कूल संचालक फरार: सूचना मिलते ही सायला पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. एएसआई महिपाल सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. हालांकि, परिजनों की ओर से अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है. हादसे के बाद स्कूल संचालक कपूरगिरी और दिनेश गिरी फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश में पुलिस टीमें लगी हुई हैं.

मासूम का परिवार मूल रूप से बालोतरा जिले के असाड़ा का निवासी है और वर्तमान में आसाणा गांव में रह रहा था. इस घटना ने शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही को उजागर किया है. स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि ऐसे जर्जर स्कूलों की जांच की जाए और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई हो.

