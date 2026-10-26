IIT पलक्कड़ के छात्र पहुंचे जनभवन, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने पूछा- यात्रा से क्या सीखा?

IIT पलक्कड़ के छात्र पहुंचे जनभवन, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने पूछा- यात्रा से क्या सीखा?
दल 22 से 28 अक्टूबर तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आतिथ्य में उत्तर प्रदेश के विभिन्न सांस्कृतिक, ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 5:06 PM IST
लखनऊ : एक भारत-श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत सोमवार को आईआईटी पलक्कड़, केरल के नेतृत्व में उत्तरप्रदेश भ्रमण पर निकले 55 सदस्यीय दल ने सोमवार को जनभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की. दल में 50 विद्यार्थी एवं पांच शिक्षक शामिल हैं. यह दल 22 से 28 अक्टूबर तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आतिथ्य में उत्तर प्रदेश के विभिन्न सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व वाले स्थलों का भ्रमण कर रहा है.
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक भारत, श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत ‘युवा संगम’ कार्यक्रम का आयोजन पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है. जिसका उद्देश्य देश के युवाओं में राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक समझ और पारस्परिक सहयोग की भावना विकसित करना है. इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विद्यार्थियों को दूसरे राज्यों की संस्कृति, भाषा, खान-पान, वेशभूषा, ऐतिहासिक स्थलों और विकास गतिविधियों को समझने का अवसर मिलता है.
राज्यपाल ने दल से पूछा- क्या सीखा? राज्यपाल ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उनकी यात्रा के अनुभवों तथा इस दौरान मिली प्रेरणा के बारे में जानकारी प्राप्त की. उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा कि इस यात्रा के दौरान उन्होंने क्या सीखा और यहां से लौटने के बाद इन अनुभवों का उपयोग अपने जीवन में किस प्रकार करेंगे.
राज्यपाल ने कहा कि एक भारत, श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य केवल विभिन्न राज्यों का भ्रमण करना नहीं, बल्कि वहां की संस्कृति, खान-पान, रहन-सहन, भाषा, व्यवहार, सामाजिक परिस्थितियों और विकास संबंधी व्यवस्थाओं को समझना भी है.
केवल सरकारी नौकरी तक सीमित न रहें : राज्यपाल ने कहा, इस पहल की भावना तभी सार्थक होगी, जब देश के विभिन्न प्रदेशों के युवा एक-दूसरे की विशेषताओं को जानें, उनसे सीखें और उन अनुभवों को अपने जीवन में अपनाएं. राज्यपाल ने कहा कि युवाओं को केवल सरकारी नौकरी प्राप्त करने की आकांक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार कौशल सीखकर रोजगार, स्वरोजगार एवं उद्यमिता की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए. पढ़ाई के साथ व्यावहारिक कौशल अर्जित करना आवश्यक है, ताकि युवा आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित कर सकें.
चुनौतियों से घबराकर हार न माने : राज्यपाल ने विद्यार्थियों के साथ अपने जीवन के अनुभव साझा करते हुए बताया कि पहले के समय में आज जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं. उन्होंने स्वयं सीमित संसाधनों के बीच दो बच्चों की जिम्मेदारी निभाते हुए नौकरी के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की. उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि जीवन में अनेक कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं, लेकिन उनसे घबराकर हार नहीं माननी चाहिए. दृढ़ संकल्प, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ उनका सामना करना चाहिए. चुनौतियों को अपनी प्रगति में बाधक बनाने के बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए.
इस दौरान राज्यपाल ने विभिन्न जनपदों के बाल गृहों में रह रही उन बालिकाओं का उल्लेख किया, जिन्हें पॉक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों में संरक्षण एवं देखभाल की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि कम उम्र में विभिन्न परिस्थितियों और भावनात्मक संबंधों के कारण बालिकाओं का जीवन प्रभावित हो सकता है. ऐसे में उनकी शिक्षा, सुरक्षा, आत्मविश्वास और भविष्य को संवारने के लिए संवेदनशीलता के साथ प्रयास करना आवश्यक है.
प्रत्येक व्यक्ति को खाना बनाना आना चाहिए : राज्यपाल ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को खाना बनाना आना चाहिए, क्योंकि यह जीवन का एक महत्वपूर्ण कौशल है. उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य, गर्भावस्था के दौरान उचित पोषण तथा बच्चों की देखभाल के संबंध में जागरूकता के महत्व पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार, बच्चों के उचित पालन-पोषण और स्वस्थ जीवनशैली के बारे में जानकारी देना आवश्यक है.
राज्यपाल ने कहा, स्वस्थ एवं अनुशासित जीवन जीने की आदतें बचपन से विकसित की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य जीवन को बेहतर ढंग से जीने के लिए आवश्यक व्यावहारिक ज्ञान, अच्छे संस्कार और सामाजिक जिम्मेदारियों की समझ विकसित करना भी है. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और नकारात्मक विचारों एवं नकारात्मक प्रभाव डालने वाले लोगों से दूरी बनाकर अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए.
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