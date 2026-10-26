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IIT पलक्कड़ के छात्र पहुंचे जनभवन, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने पूछा- यात्रा से क्या सीखा?

IIT पलक्कड़ का डेलिगेशन राज्यपाल से मिला. ( Photo Credit; Janbhavan Media cell )

लखनऊ : एक भारत-श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत सोमवार को आईआईटी पलक्कड़, केरल के नेतृत्व में उत्तरप्रदेश भ्रमण पर निकले 55 सदस्यीय दल ने सोमवार को जनभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की. दल में 50 विद्यार्थी एवं पांच शिक्षक शामिल हैं. यह दल 22 से 28 अक्टूबर तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आतिथ्य में उत्तर प्रदेश के विभिन्न सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व वाले स्थलों का भ्रमण कर रहा है.

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक भारत, श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत ‘युवा संगम’ कार्यक्रम का आयोजन पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है. जिसका उद्देश्य देश के युवाओं में राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक समझ और पारस्परिक सहयोग की भावना विकसित करना है. इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विद्यार्थियों को दूसरे राज्यों की संस्कृति, भाषा, खान-पान, वेशभूषा, ऐतिहासिक स्थलों और विकास गतिविधियों को समझने का अवसर मिलता है.