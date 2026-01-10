ETV Bharat / state

खेलने के दौरान पानी के खुले टैंक में गिरा 5 साल का बालक, हुई मौत

खुले पानी के टैंक में गिरा बालक ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. क्षेत्र के एक गांव में घर के बाहर खेल रहा एक 5 वर्षीय मासूम अचानक खुले पानी के टैंक में गिर गया. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मृतक बालक गणेश घर के बाहर खेल रहा था. खेलते-खेलते वह कब पास ही बने खुले पानी के टैंक के पास पहुंच गया, इसका किसी को अंदाजा नहीं लगा. कुछ देर बाद जब गणेश घर में नजर नहीं आया, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. आसपास खोजबीन करने के दौरान जब पानी के टैंक की ओर ध्यान गया, तो वहां का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए. मासूम का शव टैंक के पानी में तैरता हुआ मिला.