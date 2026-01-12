ETV Bharat / state

जोधपुर: AFRI में शुरू हुआ IFS अधिकारियों का विशेष रिफ्रेशर कोर्स, मरुस्थल संरक्षण पर जोर

IFS अधिकारियों का विशेष रिफ्रेशर कोर्स ( ETV Bharat Jodhjpur )

जोधपुर: राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत, जोधपुर स्थित शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (AFRI) ने भारतीय वन सेवा (IFS) के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए पांच दिवसीय विशेष रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया है. यह कार्यक्रम 'इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फ्रैजाइल डेजर्ट इकोसिस्टम' (नाजुक मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सतत विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण) विषय पर आधारित है, जो 12 जनवरी से 16 जनवरी 2026 तक संचालित होगा. संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक तरुण कांत ने बताया कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों से आए वरिष्ठ वन अधिकारियों को शुष्क एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों की चुनौतियों से निपटने तथा आधुनिक तकनीकों और समाधानों से अवगत कराना है. यह ट्रेनिंग न केवल वैज्ञानिक ज्ञान के आदान-प्रदान का प्रभावी मंच साबित होगी, बल्कि जलवायु परिवर्तन जैसी भविष्य की चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए एक समग्र एवं एकीकृत रणनीति भी प्रदान करेगी. कार्यक्रम में क्लासरूम सत्रों के अलावा फील्ड विजिट भी शामिल हैं, जहां प्रतिभागी AFRI द्वारा विकसित विभिन्न मॉडलों और तकनीकों का प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव प्राप्त करेंगे. सुनिए क्या बोलेौ संस्थान के वैज्ञानिक और कोर्स डायरेक्टर (ETV Bharat Jodhpur) इसे भी पढ़ें- मिट्टी की सेहत के मुताबिक कौनसा पौधा होगा 'सेहतमंद', मृदा कार्ड से चलेगा पता