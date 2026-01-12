जोधपुर: AFRI में शुरू हुआ IFS अधिकारियों का विशेष रिफ्रेशर कोर्स, मरुस्थल संरक्षण पर जोर
जोधपुर के शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (AFRI) में IFS अधिकारियों के लिए 5 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शुरू हुआ, जो 12 से 16 जनवरी तक चलेगा.
Published : January 12, 2026 at 3:29 PM IST
जोधपुर: राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत, जोधपुर स्थित शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (AFRI) ने भारतीय वन सेवा (IFS) के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए पांच दिवसीय विशेष रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया है. यह कार्यक्रम 'इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फ्रैजाइल डेजर्ट इकोसिस्टम' (नाजुक मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सतत विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण) विषय पर आधारित है, जो 12 जनवरी से 16 जनवरी 2026 तक संचालित होगा.
संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक तरुण कांत ने बताया कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों से आए वरिष्ठ वन अधिकारियों को शुष्क एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों की चुनौतियों से निपटने तथा आधुनिक तकनीकों और समाधानों से अवगत कराना है. यह ट्रेनिंग न केवल वैज्ञानिक ज्ञान के आदान-प्रदान का प्रभावी मंच साबित होगी, बल्कि जलवायु परिवर्तन जैसी भविष्य की चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए एक समग्र एवं एकीकृत रणनीति भी प्रदान करेगी. कार्यक्रम में क्लासरूम सत्रों के अलावा फील्ड विजिट भी शामिल हैं, जहां प्रतिभागी AFRI द्वारा विकसित विभिन्न मॉडलों और तकनीकों का प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव प्राप्त करेंगे.
इसे भी पढ़ें- मिट्टी की सेहत के मुताबिक कौनसा पौधा होगा 'सेहतमंद', मृदा कार्ड से चलेगा पता
मरुस्थलीकरण को रोकने पर विशेष जोर: वैज्ञानिक तरुण कांत के अनुसार, AFRI पिछले 15-16 वर्षों से IFS अधिकारियों के लिए ऐसे रिफ्रेशर कोर्स आयोजित कर रहा है. इस वर्ष के कार्यक्रम में 11 विभिन्न राज्यों, जिनमें हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और केरल से कुल 15 वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं. कोर्स डायरेक्टर डॉ. संगीता सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण का फोकस केवल रेगिस्तान को हरा-भरा बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि मरुस्थलीकरण (Desertification) को रोकना और वहां के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित रखना है.
प्रशिक्षण में शामिल प्रमुख तकनीकें और नवाचार: कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी दी जा रही है.
- सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन: रेत के टीलों को स्थिर करने की उन्नत तकनीकें.
- जल संचयन (Water Harvesting): कम वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रभावी जल प्रबंधन.
- वृक्षारोपण मॉडल: कठिन परिस्थितियों में सफल वृक्षारोपण के तरीके.
- कीट एवं रोग प्रबंधन: शुष्क क्षेत्रों के पौधों में लगने वाली बीमारियों का नियंत्रण.
हरियाणा कैडर की वरिष्ठ अधिकारी वासवी त्यागी ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण विशेष रूप से उन राज्यों के लिए फायदेमंद हैं जहां रेगिस्तानी या शुष्क स्थितियां मौजूद हैं. यहां सीखी गई तकनीकें जैसे सैंड ड्यून फिक्सेशन को अन्य राज्यों में भी सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है.
इसे भी पढ़ें- रेगिस्तान के विस्तार को रोकने के प्रयास देखने जोधपुर पहुंचे 15 देशों के वैज्ञानिक