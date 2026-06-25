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दिल्ली के ओखला में आइसक्रीम स्टॉल लगाने गए शख्स की संदिग्ध मौत, परिवार वालों ने लगाया गंभीर आरोप

परिजनों ने पार्टी आयोजकों पर लापरवाही और बदइंतजामी के आरोप लगाए हैं. झूठ बोलने और धमकाने के भी आरोप है.

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आइसक्रीम विक्रेता की संदिग्ध मौत (FILE PHOTO, ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 25, 2026 at 10:18 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के ओखला स्थित गोदरेज साउथ इस्टेट(Godrej South Estate) में एक पार्टी के लिए स्टॉल लगाने पहुंचे 40 वर्षीय आइसक्रीम विक्रेता कल्लू शर्मा की संदिग्ध मौत हो गई.

मृतक के परिजन के अनुसार, कल्लू शर्मा नेहरू नगर, ब्लॉक-10 के रहने वाले थे और उनका परिवार कुल्फी व आइसक्रीम का कारोबार करता है. परिवार का कहना है कि उन्हें कार्यक्रम में कुल्फी स्टॉल लगाने की बुकिंग मिली थी. परिजनों के मुताबिक, कल्लू शर्मा को उनके भाई श्याम शर्मा कार्यक्रम स्थल पर छोड़कर गए थे, जहां स्टॉल लगाने के दौरान उन्हें करंट लग गया.

परिवार में मचा कोहराम

परिवार ने आरोप लगाया है कि कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा मानकों में लापरवाही बरती गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ. परिवार के एक सदस्य का कहना है, "मेरे मामा का नाम कल्लू शर्मा था, हम नेहरू नगर, ब्लॉक 10 में रहते हैं और हमारा परिवार कुल्फी और आइसक्रीम का बिज़नेस करता है. हमें यहां कुल्फी स्टॉल के लिए एक बुकिंग मिली थी. मेरे भाई, श्याम शर्मा, ने मेरे मामा कल्लू शर्मा को बुकिंग वाली जगह पर छोड़ा था, वायरिंग नहीं होने के कारण मौके पर करंट लगने से उनकी मौत हो गई''.

परिजनों ने लगाया आरोप

परिजनों का आरोप है कि होटल स्टाफ ने उन्हें गुमराह किया और मौत की बात छिपाई. इसके अलावा पीड़ित परिवार ने धमकाने का भी आरोप लगाया है. घटना के बाद परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है और मृतक के परिजनों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं.

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