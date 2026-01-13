दिल्ली के प्रेम नगर में 4 साल की मासूम की दर्दनाक मौत, बच्ची का शव नाले से बरामद
दिल्ली पुलिस ने 9 जनवरी को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज होने के बाद ड्रोन, स्निफर डॉग और टेक्निकल सर्विलांस से बच्ची की तलाश की.
Published : January 13, 2026 at 4:28 PM IST|
Updated : January 13, 2026 at 4:54 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के प्रेम नगर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां तीन दिन से लापता चार साल की मासूम बच्ची का शव नाले से बरामद हुआ है. दिल्ली पुलिस के आउटर डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी सचिन शर्मा ने कहा है कि इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.
दरअसल, मामला प्रेमनगर इलाके का है, जहां बीते 9 जनवरी को चार साल की एक बच्ची रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी. परिजनों ने बच्ची की काफी तलाश की. साथ ही पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चलाया. लगातार तीन दिनों तक चली खोजबीन के बाद 12 जनवरी को बच्ची की लाश उसके घर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर एक नाले में बरामद हुई.
पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
पुलिस ने जांच के दौरान आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन कैमरे से भी नाले और आसपास के क्षेत्रों की तलाशी ली गई. प्रारंभिक जांच में बच्ची के शरीर पर किसी भी तरह के चोट या संघर्ष के स्पष्ट निशान नहीं पाए गए हैं. फिलहाल, बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों की पुष्टि हो सकेगी. साथ ही जांच अधिकारी घटनास्थल के आसपास लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रहे हैं, ताकि बच्ची के आखिरी पलों की गतिविधियों का पता चल सके.
मृतक बच्ची के नाना की सरकार से ये मांग
मृतक बच्ची के नाना अरुण कुमार ने बताया कि बच्ची 9 जनवरी को गायब हुई, इसकी उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज भी कराई थी. अब बच्ची की लाश घर के पास के नाले से बरामद हुई. उन्होंने सरकार से गुजारिश है कि इस तरह से खुले नालों को बंद किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह से किसी बच्चे की जान न जाए. पुलिस सभी संभावित एंगल से मामले की जांच कर रही है. वहीं, इस दर्दनाक घटना के बाद से प्रेमनगर इलाके में दहशत और मातम का माहौल है.
