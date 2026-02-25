ETV Bharat / state

बीकानेर: सरकारी स्कूल में 4 साल के मासूम को आवारा डॉग्स ने नोंचा, भाई के साथ पहली बार स्कूल गया था

पीबीएम अस्पताल, बीकानेर ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: जिले में श्रीडूंगरगढ़ के ऊपनी गांव के सरकारी मॉडल स्कूल में मंगलवार को 4 वर्षीय बच्चे रामू पर आवारा डॉग्स ने हमला कर दिया. स्कूल के मुख्य द्वार के अंदर डॉग ने बच्चे को सिर और चेहरे पर कई जगह काट लिया. डॉग के हमले में बच्चे के सर में गहरे जख्म हुए हैं. बच्चे की हालत गंभीर है और उसका बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी. बच्चे की हालत को देखते हुए उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी. भाई के साथ स्कूल गया था: ऊपनी गांव का निवासी रामप्रताप का मासूम बेटा रामू अपने बड़े भाई के साथ पहली बार स्कूल गया था. करीब डेढ़ घंटे बाद वह कक्षा से निकलकर शिक्षिका के पीछे-पीछे मुख्य द्वार तक आ गया, जहां आवारा डॉग्स ने उस पर हमला कर दिया. घटना के बाद ग्रामीणों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुख्य द्वार पर धरना दिया और कड़ी नाराजगी जताई. इसे भी पढ़ें- जयपुर में स्ट्रीट डॉग्स का आतंक: डेढ़ माह में 1000 से ज्यादा डॉग बाइट के मामले आए सामने