ETV Bharat / state

टप्पल का आजीविका मॉडल बना वैश्विक मिसाल, नाइजीरियाई दल ने सीखे महिला सशक्तिकरण के गुर

टप्पल को 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल इमर्शन साइट के रूप में विकसित किया गया था

Photo Credit; ETV Bharat
टप्पल का आजीविका मॉडल बना वैश्विक मिसाल, नाइजीरियाई दल ने सीखे महिला सशक्तिकरण के गुर (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 8:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलीगढ़: जनपद का टप्पल विकासखंड अब ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण का ऐसा मॉडल बनकर उभर रहा है, जिसकी गूंज अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई है. अनुकूल सामाजिक सुरक्षा विषय पर भारत के अध्ययन दौरे पर आए नाइजीरिया के 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को टप्पल पहुंचा, जहां उन लोगों ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित स्वयं सहायता समूहों के सफल मॉडलों का अध्ययन किया. उसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने सराहना करते हुए इसे विकासशील देशों के लिए प्रेरणादायी बताया.

टप्पल का आजीविका मॉडल बना वैश्विक मिसाल, नाइजीरियाई दल ने सीखे महिला सशक्तिकरण के गुर (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, नाइजीरिया से आए डेलिगेशन ने टप्पल, भरतपुर और जट्टारी क्षेत्रों का दौरा किया. जहां स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित बैग निर्माण इकाई, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट सहित विभिन्न आजीविका परियोजनाओं का निरीक्षण किया. इस दौरान अधिकारियों और समूह की महिलाओं से जाना कि किस प्रकार सरकारी योजनाओं और सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ी है और उन्हें स्वरोजगार के नए अवसर मिले हैं.

Photo Credit; ETV Bharat
टप्पल का आजीविका मॉडल बना वैश्विक मिसाल, नाइजीरियाई दल ने सीखे महिला सशक्तिकरण के गुर (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रतिनिधिमंडल की सदस्य ओलुवातोयिन ओलोमो ने कहा कि भारत में महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में बड़े स्तर पर काम हुआ है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि योजनाओं का प्रभाव धरातल पर साफ दिखाई देता है. महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को किया जा रहा सहयोग काफी अच्छा है, इसे दुनिया के दूसरे विकासशील देशों को भी अपने यहां लागू करना चाहिए.

वहीं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की डिप्टी कमिश्नर डॉ. मंजू त्रिवेदी ने बताया कि यह प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम के तहत भारत आया है. टप्पल को 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल इमर्शन साइट के रूप में विकसित किया गया, जिसके बाद यहां देश-विदेश के प्रतिनिधिमंडल लगातार अध्ययन के लिए पहुंच रहे हैं.

Photo Credit; ETV Bharat
टप्पल का आजीविका मॉडल बना वैश्विक मिसाल, नाइजीरियाई दल ने सीखे महिला सशक्तिकरण के गुर (Photo Credit; ETV Bharat)

जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कहा कि अलीगढ़ में पहली बार किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल ने स्वयं सहायता समूहों के मॉडलों का अध्ययन किया है. यह जिले और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है. अध्ययन के दौरान प्राप्त अनुभवों का उपयोग नाइजीरिया में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा और सामुदायिक विकास से जुड़े कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन में किया जाएगा.



ये भी पढ़ें- मऊ शीतला माता धाम: गर्भगृह से मूर्ति हटाने के प्रस्ताव का पुजारियों ने किया विरोध, जिलाधिकारी करेंगे दोनों पक्षों से बात

TAGGED:

ALIGARH NEWS
TAPPAL LIVELIHOOD MODEL
NIGERIA DELEGATION IN ALIGARH
LIVELIHOOD MODEL ALIGARH
DELEGATION FROM NIGERIA IN ALIGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.