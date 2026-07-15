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थार में इंजीनियरिंग : प्लास्टिक शीट पर बनाई 28 किमी लंबी झील, जो बुझाएगी 50 लाख लोगों की प्यास

केंद्र एवं राज्य सरकार का मिलाजुला प्रयास. परियोजना का लोकार्पण इसी माह प्रस्तावित है. इससे जैसलमेर और बाड़मेर जिले को नहरबंदी में मिलेगा निर्बाध पेयजल.

A 28-km-long lake created on a plastic lining.
प्लास्टिक की परत पर बनाई 28 किमी लंबी झील (ETV Bharat Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 15, 2026 at 9:32 AM IST

4 Min Read
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जैसलमेर: कभी दूर-दूर तक फैले रेत के टीले, भीषण गर्मी और पानी की एक-एक बूंद के लिए संघर्ष थार की पहचान थे, वहीं अब रेगिस्तान में जल संरक्षण की दिशा में नई मिसाल कायम होने जा रही है. केंद्र और राजस्थान सरकार के संयुक्त प्रयासों से जैसलमेर में 28 किलोमीटर लंबा विशाल कृत्रिम जलाशय तैयार किया गया है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके तल में 300 माइक्रोन मोटी हाई डेंसिटी पॉलीथीन (एचडीपीई) शीट बिछाई गई है, ताकि संग्रहित पानी रेत में रिसकर नष्ट न हो. परियोजना का औपचारिक लोकार्पण इसी माह प्रस्तावित है. इसके शुरू होने के बाद जैसलमेर और बाड़मेर जिले के करीब 50 लाख लोगों को नहरबंदी के दौरान भी निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा.

242 करोड़ की महत्वाकांक्षी परियोजना: पीएचईडी के अधिशासी अभियंता रामपाल मूंदियारा ने बताया कि अब तक इस क्षेत्र में इतनी बड़ी क्षमता वाला जलाशय उपलब्ध नहीं था कि नहरबंदी के समय पानी का भंडारण किया जा सके. इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते राजस्थान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) ने करीब 242 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इस परियोजना का निर्माण कराया है. यह जलाशय भविष्य में पश्चिमी राजस्थान की पेयजल व्यवस्था की रीढ़ साबित होगा.

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रेगिस्तान की चुनौती का तकनीक से समाधान: थार की रेतीली भूमि में पानी लंबे समय तक ठहर नहीं पाता. यही कारण है कि यहां बड़े जलाशय बनाना चुनौतीपूर्ण रहा है. इस समस्या के समाधान के लिए आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक अपनाई गई. जलाशय की खुदाई पूरी होने के बाद पूरे तल पर एचडीपीई प्लास्टिक लाइनिंग बिछाई गई, जो पानी और रेत के बीच अभेद्य परत का काम करती है. इस पर मिट्टी की सुरक्षात्मक परत डाली ताकि प्लास्टिक तेज धूप, हवा, तापमान और पानी के दबाव से सुरक्षित रहे. इससे जलाशय में संग्रहित करोड़ों लीटर पानी लंबे समय तक बिना रिसाव के सुरक्षित रहेगा.

Project inauguration this month
परियोजना का लोकार्पण इसी माह (ETV Bharat Jaisalmer)

नहरबंदी के दौरान मिलेगी बड़ी राहत: पश्चिमी राजस्थान की पेयजल व्यवस्था पूरी तरह इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर आधारित है. हर वर्ष नहर की मरम्मत, सफाई और रखरखाव के लिए कई सप्ताह तक नहरबंदी की जाती है. इस दौरान जैसलमेर और बाड़मेर में पानी की आपूर्ति प्रभावित होती है. कई क्षेत्रों में पेयजल संकट गहरा जाता है. इस नई जल भंडारण परियोजना का उद्देश्य नहरबंदी के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी संग्रहित कर लगातार जलापूर्ति बनाए रखना है, ताकि लोगों को पानी के लिए परेशानी का सामना न करना पड़े.

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जल जीवन मिशन को मिलेगा नया आधार: जनवरी 2023 में शुरू हुई परियोजना का निर्माण कार्य अब लगभग पूरा हो चुका है. मई 2026 से इसमें पानी भरने का कार्य शुरू कर दिया गया था. परियोजना के लोकार्पण के बाद जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य को भी मजबूती मिलेगी. अधिकारियों का मानना है कि यह परियोजना केवल वर्तमान जरूरतों को ही पूरा नहीं करेगी, बल्कि भविष्य में बढ़ती आबादी और जल संकट से निपटने में भी अहम भूमिका निभाएगी. साथ ही यह रेगिस्तानी क्षेत्रों में आधुनिक जल संरक्षण तकनीक का एक सफल मॉडल बनकर देश के अन्य शुष्क इलाकों के लिए भी प्रेरणा बनेगी.

एक नजर में परियोजना

  • लंबाई: 28 किमी
  • गहराई: 33 फीट
  • भंडारण क्षमता: लगभग 141 करोड़ लीटर
  • लागत: 242 करोड़ रुपए
  • लाइनिंग: 300 माइक्रोन एचडीपीई प्लास्टिक शीट
  • लाभार्थी: जैसलमेर और बाड़मेर के करीब 50 लाख लोग

पढ़ें: सीमा पर तनाव के चलते 10 दिन पहले खत्म हुई नहरबंदी, दो दिन बाद सुचारू हो जाएगी पेयजल आपूर्ति

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WATER CONSERVATION IN JAISALMER
ENGINEERING MARVEL IN THE THAR
28 KM LONG ARTIFICIAL RESERVOIR
AMBITIOUS PROJECT WORTH 242 CRORE
EXAMPLE IN WATER CONSERVATION

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