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थार में इंजीनियरिंग : प्लास्टिक शीट पर बनाई 28 किमी लंबी झील, जो बुझाएगी 50 लाख लोगों की प्यास

जैसलमेर: कभी दूर-दूर तक फैले रेत के टीले, भीषण गर्मी और पानी की एक-एक बूंद के लिए संघर्ष थार की पहचान थे, वहीं अब रेगिस्तान में जल संरक्षण की दिशा में नई मिसाल कायम होने जा रही है. केंद्र और राजस्थान सरकार के संयुक्त प्रयासों से जैसलमेर में 28 किलोमीटर लंबा विशाल कृत्रिम जलाशय तैयार किया गया है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके तल में 300 माइक्रोन मोटी हाई डेंसिटी पॉलीथीन (एचडीपीई) शीट बिछाई गई है, ताकि संग्रहित पानी रेत में रिसकर नष्ट न हो. परियोजना का औपचारिक लोकार्पण इसी माह प्रस्तावित है. इसके शुरू होने के बाद जैसलमेर और बाड़मेर जिले के करीब 50 लाख लोगों को नहरबंदी के दौरान भी निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा.

242 करोड़ की महत्वाकांक्षी परियोजना: पीएचईडी के अधिशासी अभियंता रामपाल मूंदियारा ने बताया कि अब तक इस क्षेत्र में इतनी बड़ी क्षमता वाला जलाशय उपलब्ध नहीं था कि नहरबंदी के समय पानी का भंडारण किया जा सके. इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते राजस्थान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) ने करीब 242 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इस परियोजना का निर्माण कराया है. यह जलाशय भविष्य में पश्चिमी राजस्थान की पेयजल व्यवस्था की रीढ़ साबित होगा.

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रेगिस्तान की चुनौती का तकनीक से समाधान: थार की रेतीली भूमि में पानी लंबे समय तक ठहर नहीं पाता. यही कारण है कि यहां बड़े जलाशय बनाना चुनौतीपूर्ण रहा है. इस समस्या के समाधान के लिए आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक अपनाई गई. जलाशय की खुदाई पूरी होने के बाद पूरे तल पर एचडीपीई प्लास्टिक लाइनिंग बिछाई गई, जो पानी और रेत के बीच अभेद्य परत का काम करती है. इस पर मिट्टी की सुरक्षात्मक परत डाली ताकि प्लास्टिक तेज धूप, हवा, तापमान और पानी के दबाव से सुरक्षित रहे. इससे जलाशय में संग्रहित करोड़ों लीटर पानी लंबे समय तक बिना रिसाव के सुरक्षित रहेगा.