ETV Bharat / state

कोटा की रियासतकालीन धरोहर: शाही सवारी में था मां लक्ष्मी का स्थान, जानिए 250 साल पुराने चांदी के हौदा की कहानी

कोटा म्यूजियम में रखी चांदी का हौदा ( ETV Bharat Kota )