कोटा की रियासतकालीन धरोहर: शाही सवारी में था मां लक्ष्मी का स्थान, जानिए 250 साल पुराने चांदी के हौदा की कहानी

म्यूजियम में मां लक्ष्मी के गजलक्ष्मी स्वरूप वाली 250 साल पुरानी चांदी की 2 हौदा सजी हैं, जो शाही सवारी में उपयोग होती थीं.

कोटा म्यूजियम में रखी चांदी का हौदा
कोटा म्यूजियम में रखी चांदी का हौदा (ETV Bharat Kota)
ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 18, 2025 at 8:16 PM IST

कोटा: दीपावली का पर्व आते ही हर घर में मां लक्ष्मी की आराधना होती है. धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी के गजलक्ष्मी स्वरूप को शुभ, मंगल और लाभ का प्रतीक माना जाता है. कोटा रियासत में भी मां के इस स्वरूप की विशेष मान्यता रही है. कोटा गढ़ पैलेस स्थित राव माधो सिंह म्यूजियम में आज भी गजलक्ष्मी से जुड़ी विरासत सजी हुई है, जो राजस्थान की शाही परंपरा और आस्था की अनूठी मिसाल पेश करती है.

महाराव की शाही सवारी में विराजती थीं मां लक्ष्मी: म्यूजियम के क्यूरेटर पंडित आशुतोष दाधीच बताते हैं कि महाराव की शाही सवारी के समय उपयोग होने वाले राज्य के प्रतीक चिन्ह में भी मां लक्ष्मी विराजित हैं. इन प्रतीकों को चांदी की हौदा (हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली सवारी सीट) पर उकेरा गया था. इन हौदा का उपयोग महाराव और महाराज कुमार की शाही सवारी के दौरान किया जाता था.

कोटा म्यूजियम में रखी अनमोल विरासत (ETV Bharat Kota)

हौदा के मध्य में मां लक्ष्मी का स्वरूप अंकित है, जिनके दोनों ओर गज (हाथी) घटाभिषेक करते दिखाई देते हैं. इनमें से दो हौदा अब भी म्यूजियम में मौजूद हैं. दाधीच के अनुसार, ये करीब 250 साल पुरानी हैं और इन्हें महाराव दुर्जन साल के समय में बनवाया गया था. उस दौर में महाराव विशेष अवसरों जैसे दशहरा, होली और उत्सव पर इन्हीं पर सवार होकर शाही जुलूस में निकला करते थे.

कोटा की रियासतकालीन धरोहर
कोटा की रियासतकालीन धरोहर (ETV Bharat GFX)

150 किलो से ज्यादा वजन: इन हौदा की कारीगरी इतनी बारीक है कि आज भी उन्हें देखकर उस समय की शिल्पकला का वैभव झलकता है. एक हौदा का वजन 150 किलो से ज्यादा है. इसे उठाने के लिए उस समय 4 से 6 लोगों की जरूरत पड़ती थी. हाथियों को भी इन हौदा की मजबूती और भार के अनुसार चुना जाता था. दाधीच के अनुसार, दोनों हौदा पूरी तरह चांदी की बनी हुई हैं. इनमें से एक हौदा पर सोने की नक्काशी (गोल्ड प्लेटेड पॉलिश) की गई है, जिसका उपयोग महाराव करते थे. दूसरी शुद्ध चांदी की हौदा महाराज कुमार के लिए थी.

GAJ LAKSHMI
म्यूजियम में रखा हौदा (ETV Bharat Kota)

आकार और बनावट में दिखती है शाही सोच: इन हौदा का आकार भी राजसी था. हर हौदा करीब 8 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी था. इसमें दो लोगों के बैठने की व्यवस्था रहती थी. आगे की ओर महाराव या महाराज कुमार बैठते थे और पीछे सुरक्षा कर्मी. इसमें एक छतरी भी लगी रहती थी ताकि धूप और गर्मी से राजा को बचाया जा सके.

हौदा पर उकेरी गई मां गजलक्ष्मी
हौदा पर उकेरी गई मां गजलक्ष्मी (ETV Bharat Kota)

राव माधो सिंह म्यूजियम में सिर्फ हौदा ही नहीं, बल्कि संगमरमर की एक गजलक्ष्मी प्रतिमा भी संरक्षित है. यह प्रतिमा भी लगभग 200 साल पुरानी है. सफेद मार्बल से बनी यह प्रतिमा 18 इंच ऊंची और 12 इंच चौड़ी है. प्रतिमा में बीच में मां लक्ष्मी विराजमान हैं, जबकि दोनों ओर हाथी उनका घटाभिषेक कर रहे हैं. सेविकाएं भी उनके समीप खड़ी होकर चंवर ढुला रही हैं. इस प्रतिमा की खासियत यह है कि समय बीतने के बावजूद इसकी सुंदरता अब भी वैसी ही बनी हुई है. कोटा रियासत में मां लक्ष्मी के इस गजलक्ष्मी स्वरूप को हमेशा शुभता, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है.

GAJ LAKSHMI
दोनों हौदा चांदी से बने हुए हैं, जिनका वजन 150 किलो है (ETV Bharat Kota)

