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भक्ति में शक्ति: विक्की की 450 किलोमीटर की 'दो तरफा' पैदल कांवड़ यात्रा, दिल्ली से हरिद्वार पैदल कांवड़

उत्तम नगर निवासी विक्की ने 25 साल से लगातार कांवड़ लाने की परंपरा निभाई है. पहले वो बस से जाते थे, फिर बड़ी-बड़ी कांवड़ लेकर आए. लेकिन इस बार उन्होंने मन में ठान लिया है कि जाना भी पैदल और आना भी पैदल. विक्की कल रात 11:30 बजे उत्तम नगर से निकले थे. उनके हाथ में सजा हुआ ध्वज है और पीठ पर रेनकोट बारिश में भीगते हुए वो लगातार चल रहे हैं. उनका लक्ष्य 7 से 8 दिन में हरिद्वार पहुंचना है. वो रोजाना 30 से 40 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं.

नई दिल्ली: सावन शुरू होते ही हर तरफ 'बम-बम भोले' के नारे गूंज रहे हैं. आमतौर पर हम देखते हैं कि कांवड़िए हरिद्वार या नीलकंठ से गंगाजल लेकर पैदल दिल्ली लौटते हैं. लेकिन इस बार दिल्ली के उत्तम नगर के एक शिव भक्त ने ऐसा संकल्प लिया है, जिसने सबको चौंका दिया है.

विक्की ने बताया कि मैं बहुत पहले से कावड़ ला रहा हूं. पहले में छोटी-बड़ी कावड़ सब ले आया. बोले नाथ को नहीं जीत पाया. इस बार तमन्ना है कि जीत कर लाऊंगा. इसलिए ये संकल्प लिया है. सबसे बड़ी बात ये है कि विक्की पेशे से ड्राइवर हैं. घर में पत्नी और दो बच्चे हैं. लेकिन इस आस्था के आगे उन्होंने सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया है. वो कहते हैं कि एक रुपया भी नहीं ले जाता, सब भोले देखेंगे. कोरोना के साल को छोड़कर वो पिछले 24-25 साल से लगातार कांवड़ यात्रा कर रहे हैं.

उनका कहना है कि वो बॉर्डर पार करने के बाद ही रुकेंगे. जब उनसे पूछा गया कि हरिद्वार में क्या मन्नत मांगेंगे, तो उनका जवाब था- बस प्रेम. विक्की की ये 'दो तरफा' 450 किलोमीटर की पैदल यात्रा सावन की कांवड़ों में एक अलग मिसाल बन गई है. जहां सुविधाओं के तमाम साधन हैं, वहीं एक आम आदमी श्रद्धा के दम पर 400 KM से ज्यादा का सफर पैदल तय करने निकला है. फिलहाल आज़ वो दिल्ली की सीमा पार कर चुके हैं और हरिद्वार की ओर बढ़ रहे हैं. रास्ते में लोग उनकी हिम्मत देखकर पानी और फल भी दे रहे हैं.

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