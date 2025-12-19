ETV Bharat / state

कोटा में दर्दनाक हादसा, दोस्तों के साथ घूमने निकले छात्र की नहर में डूबने से मौत

कोटा में NEET की तैयारी कर रहे तीनों दोस्त घूमने के लिए निकले थे. 22 वर्षीय छात्र लोकेश नहर में हाथ धोने उतरा था.

Kota student death
इसी नहर में डूबने से छात्र की मौत हुई (ETV Bharat Kota)
Published : December 19, 2025 at 1:00 PM IST

कोटा: मेडिकल एंट्रेंस (NEET-UG) की तैयारी कर रहे एक छात्र की नहर में डूबने से मौत हो गई. घटना नांता इलाके की है, जहां तीन छात्र किराए के स्कूटर पर घूमने निकले थे. नांता पुलिया के पास एक छात्र नहर में हाथ धोने उतरा, लेकिन पैर फिसलने से वह बह गया. छात्र का शव शुक्रवार को नगर निगम के गोताखोर और एसडीआरएफ टीम को घटनास्थल से करीब 400 मीटर दूर मिला. पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दे दी है.

NEET की तैयारी कर रहे थे तीनों: मृतक की पहचान जयपुर ग्रामीण के मांझी रेनवाल के पास पहाड़िया गांव निवासी 22 वर्षीय लोकेश के रूप में हुई है. वह नागौर निवासी एक अन्य छात्र के साथ लैंडमार्क सिटी कोचिंग एरिया के पास पीजी में रहता था. तीसरा छात्र बिहार का रहने वाला है, जो कोरल पार्क एरिया से उनके साथ आया था. तीनों NEET-UG की तैयारी कर रहे थे. लोकेश पहले कोचिंग कर चुका था और अब दोस्त के साथ सेल्फ स्टडी कर रहा था.

Kota student death
घटनास्थल से 400 मीटर दूर मिला छात्र का शव (ETV Bharat Kota)

घूमने निकले थे तीनों दोस्त: कुन्हाड़ी थाना एसएचओ मांगेलाल यादव ने बताया कि घटना गुरुवार शाम की है. तीनों छात्र दोपहर 3 बजे पीजी से किराए के स्कूटर पर घूमने के लिए निकले थे. तीनों भीतरिया कुंड और चंबल गार्डन एरिया में घूमने के बाद शाम को वापस लौट रहे थे. नांता पुलिया के पास लोकेश ने स्कूटर रुकवाया और नहर में हाथ धोने उतरा. इसी दौरान उसका पैर फिसला और वह बह गया.

400 मीटर दूर मिला शव: सूचना मिलते ही नगर निगम के गोताखोर विष्णु श्रृंगी और SDRF टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. गुरुवार रात अंधेरे के कारण सर्च रोक दी गई. शुक्रवार सुबह नहर का पानी बंद करवाकर दोबारा तलाश की गई, जिसमें युवक का शव घटनास्थल से गरीब 400 मीटर दूर मिला. नांता थाना अधिकारी चेतन शर्मा ने बताया कि परिजनों के कोटा पहुंचने पर पोस्टमार्टम करवाकर शव सुपुर्द कर दिया गया. यह हादसा कोटा में कोचिंग छात्रों के लिए एक दुखद घटना है, जहां पढ़ाई के साथ घूमने-फिरने के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत हमेशा रहती है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

