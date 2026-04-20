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कैथल में 22 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी और मृतक के बीच रास्ते को लेकर विवाद

कैथल में 22 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या ( Etv Bharat )