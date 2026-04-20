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कैथल में 22 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी और मृतक के बीच रास्ते को लेकर विवाद

कैथल में रास्ते के विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

22-year-old youth shot dead in Kaithal
कैथल में 22 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 20, 2026 at 1:35 PM IST

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कैथल: जिले के गांव स्यू माजरा में खेत में काम करके लौट रहे चाचा-भतीजे पर एक व्यक्ति ने गोलियां चला दी. हमले में छाती में गोली लगने से 22 वर्षीय चाचा की मौत हो गई. हालांकि आरोपी ने भतीजे की ओर तीन राउंड फायर किए, लेकिन चाचा बीच में आ गया, जिससे भतीजे को गोली नहीं लगी.

अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित: घटना रात को करीब 11 बजे की है. भतीजे ने इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और व्यक्ति को गुहला अस्पताल में पहुंचाया. वहां पर जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान गांव के ही गुरविंद्र सिंह के रूप में हुई है.

कैथल में युवक की हत्या (Etv Bharat)

तूड़ी बनाकर लौट रहे थे घरः मृतक के भतीजे सतनाम सिंह ने बताया कि "रात को करीब 11 बजे वह खेत में तूड़ी बनाकर ट्रैक्टर ट्राली से वापस लौट रहा था. जैसे ही वो नहर के पास पहुंचा, तभी डेरा प्रताप सिंह के निवासी प्रताप सिंह ने रास्ते में उसे रोक लिया और कथित तौर पर कहा कि यह उसका निजी रास्ता है और यहां से नहीं गुजरने देगा."

अचानक शुरू की फायरिंग: इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई. इस बीच उसने अपने चाचा गुरविंदर सिंह को भी वहीं बुला लिया. आरोप है कि विवाद के दौरान प्रताप सिंह ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी.

चाचा ने बचाई भतीजे की जानः सतनाम सिंह ने बताया कि "आरोपी ने कुल तीन राउंड फायर किए, जिनमें से दो फायर उसने सतनाम सिंह की ओर किए गए, जबकि तीसरा फायर भी उसकी तरफ ही किया था. इसी बीच चाचा गुरविंद्र सिंह मेरे बीत आ गए ओर गोली उनकी छाती पर जा लगी."

गोली लगते ही गुरविंद्र सिंह जमीन पर गिरा: गोली लगते ही गुरविंद्र सिंह जमीन पर गिर गया. घटना के बाद परिजन उन्हें तुरंत गुहला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. उन्होंने बताया कि गोली छाती के ऊपरी हिस्से में लगी थी. सतनाम सिंह ने बताया कि घटना के समय आरोपी के साथ उसका नौकर और बेटी भी मौजूद थे. शिकायतकर्ता ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

क्या बोले थानाध्यक्ष: गुहला थाना प्रभारी सनेष कुमार ने बताया कि "घटना की सूचना मिलते ही उनकी टीम मौके पर पहुंच गई थी. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. जांच के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी."

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