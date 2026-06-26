दिल्ली के बवाना में युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, अस्पताल में मौत, इलाके में दहशत
मृतक के पिता ने कहा वह एक स्टूडेंट था और उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी, वह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था.
Published : June 26, 2026 at 9:22 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के बवाना थाना इलाके के पुठ खुर्द गांव में दिनदहाड़े एक युवक की गोलियों से भूनकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. वारदात को अंजाम देने के लिए पहले से घात लगाए बैठे हथियारबंद हमलावरों ने युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.
जानकारी के मुताबिक मृतक युवक की पहचान 22 वर्षीय केशव के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि केशव पर करीब 4 से 5 हमलावरों ने अचानक हमला किया. हमलावरों ने उस पर कई राउंड गोलियां चलाईं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मौके पर करीब 8 से 10 राउंड फायरिंग की आवाज सुनाई दी. इस गोलीबारी में केशव को करीब 5 से 6 गोलियां लगीं, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गया.
Delhi: A 22-year-old man, Keshav, was shot by unidentified assailants near his home in Pooth Khurd village under Delhi's Bawana police station area. The attackers fled the scene, and multiple police teams are investigating the incident.— IANS (@ians_india) June 25, 2026
Bal Krishna, father of the deceased Keshav… pic.twitter.com/geSMhvRNKk
घटना के तुरंत बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात की सूचना मिलते ही बवाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके.
प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि हत्या के पीछे आपसी रंजिश हो सकती है. बताया जा रहा है कि मृतक के परिवार में पहले भी कई हत्याएं हो चुकी हैं, जिसके चलते पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमों को लगाया गया है और जल्द ही मामले का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है.
डीसीपी आउटर नॉर्थ सुबोध सक्सेना ने बताया कि अभी पुलिस सीसीटीवी के फुटेज चेक कर रही है परिवार से जानकारी ली जा रही है सभी तथ्यों के आधार पर जांच जारी है. फिलहाल बवाना थाना पुलिस इस गोलीकांड की हर एंगल से जांच कर रही है. सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर हमलावरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है. राजधानी दिल्ली में दिनदहाड़े हुई इस हत्या ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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