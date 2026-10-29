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सड़क हादसे में 22 साल के युवक की मौत, 8 महीने पहली ही हुई थी शादी, परिजनों पर टूटा दु:खों का पहाड़

रायवाला सड़क हादसा. ( ETV Bharat )

ऋषिकेश: देहरादून जिले में ऋषिकेश के पास रायवाला थाना क्षेत्र में देर रात दर्दनाक सड़क हादसे में 22 साल के युवक की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि खांड गांव पुलिया के पास ट्रक और लोडर वाहन की टक्कर के बाद लोडर सड़क पर पलट गया. हादसा इतना गंभीर था कि लोडर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार दो अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों वाहन देर रात हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर आ रहे थे. इसी दौरान रायवाला थाना क्षेत्र में खांड गांव पुलिया के पास ओवरटेक करने के दौरान लोडर वाहन अनियंत्रित हो गया. बताया जा रहा है कि लोडर वाहन, ट्रक से टकराने के बाद सड़क पर पलट गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.