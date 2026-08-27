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दिल्ली: घर में घुसकर 21 वर्षीय युवती की हत्या, जिम ट्रेनर पर शक; CCTV फुटेज से आरोपी की तलाश

आरोपित वारदात के बाद फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.

21 वर्षीय युवती की हत्या
21 वर्षीय युवती की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 27, 2026 at 9:02 AM IST

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नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में बुधवार को घर में घुसकर 21 वर्षीय युवती की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. वारदात के समय लड़की घर में अकेली थी. हमला करने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपित की तलाश में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.

बताया जा रहा है कि मृतक मुस्कान छात्रा थी और पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम मॉडलिंग भी करती थी. घटना के दौरान घर से चीख-पुकार की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. मुस्कान गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली. उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतक मुस्कान के दोस्त अमन के अनुसार, उसे घटना की जानकारी उसकी बहन के फोन से मिली थी. फोन आने के बाद वह तुरंत घर पहुंचा. अमन ने बताया कि मुस्कान तीन बहनों में सबसे छोटी थी और परिवार में उसका एक भाई भी है.

परिवार के करीबियों ने इमरान नाम के युवक पर शक जताया है. बताया जा रहा है कि इमरान मुस्कान को पहले से जानता था और कथित तौर पर उसे परेशान करता था. यह भी सामने आया है कि इमरान उस जिम में ट्रेनर था, जहां मुस्कान जाती थी. हालांकि, हत्या के पीछे की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है.

प्रारंभिक जांच के मुताबिक, आरोपित वारदात के बाद फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. घटनास्थल और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है, ताकि घर में आरोपित के प्रवेश और वारदात के बाद उसके निकलने की पूरी जानकारी मिल सके.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपित की गिरफ्तारी के बाद ही हत्या की वजह और वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पुलिस तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है.


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