दिल्ली: सरकारी कर्मचारी युवती की संदिग्ध मौत से मचा हंडकंप, परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार
पुलिस ने कमरा अंदर से बंद पाया गया, जिसे फायर सर्विस के कर्मचारियों की मदद से खोला गया.
Published : April 28, 2026 at 7:21 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में एक 20 वर्षीय सरकारी कर्मचारी युवती की संदिग्ध मौत से हंडकंप मच गया. युवती अपने कमरे में फंदे से लटकी हुई मिली. आत्महत्या की आशंका को लेकर एक PCR कॉल मिली, जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची.
पुलिस ने कमरा अंदर से बंद पाया गया, जिसे फायर सर्विस के कर्मचारियों की मदद से खोला गया. पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर उसकी जांच की, और वहां से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ. फिलहाल, पुलिस ने शव को LBS अस्पताल भेजा गया है, जहां मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम किया गया.
Delhi: A young woman, approximately 21 years of age, was found hanging in her room at C-Block, New Ashok Nagar. A PCR call regarding a suspected suicide was received, after which police immediately reached the spot. The room was found locked from inside and was opened with the… pic.twitter.com/rYkeEpMRQ0— IANS (@ians_india) April 28, 2026
घटना पर अधिकारियों ने बताया कि अब तक किसी भी तरह की गड़बड़ी के संकेत नहीं मिले हैं. हालांकि, जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और घटना से जुड़े हालात का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है.
परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार
लाल बहादुर शास्त्री (LBS) अस्पताल के बाहर न्याय की गुहार लगा रहे परिजनों ने पुलिस की थ्योरी को पूरी तरह खारिज कर दिया है. बहन का कहना है, मेरी बहन को मारकर फंदे से लटकाया गया है. घटनास्थल पर उसके कपड़े अस्त-व्यस्त थे, जो संघर्ष की ओर इशारा करते हैं. आरोपी अपनी दबंगई के दम पर हमें धमका रहा था कि हम गरीब हैं और उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे. परिवार का यह भी आरोप है कि घटना के दो दिन बाद भी उन्हें शव को ठीक से देखने नहीं दिया गया.
पुलिस का कहना है आत्महत्या (धारा 174 CrPC)के तहत दर्ज किया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों और दुष्कर्म के आरोपों की पुष्टि होगी. कमरे को फॉरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित कर लिया गया है.
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