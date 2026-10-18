रामलला की तर्ज पर मां दुर्गा की 20 फीट ऊंची श्यामवर्ण प्रतिमा स्थापित, रंग-बिरंगी रोशनी और भव्य सजावट बनी आकर्षण
भभुआ में अयोध्या के रामलला की तर्ज पर मां दुर्गा की 20 फीट ऊंची श्यामवर्ण प्रतिमा स्थापित की गई है. रिपोर्ट- विशाल कुमार
Published : October 18, 2026 at 2:11 PM IST
कैमूर: बिहार के कैमूर जिले के भभुआ शहर में दुर्गापूजा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. शहर के तिवारी मोहल्ला स्थित वार्ड नंबर 21 में इस बार मां दुर्गा की एक अनोखी प्रतिमा स्थापित की गई है, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. अयोध्या में विराजमान भगवान श्रीराम की श्यामवर्ण प्रतिमा की तर्ज पर मां दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण कराया गया है. पहली बार श्याम परिधान और श्यामवर्ण स्वरूप में मां दुर्गा की प्रतिमा को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है.
श्यामवर्ण प्रतिमा के दर्शन को उमड़ी भीड़
प्रतिमा की खास बनावट, आकर्षक रूप और आसपास की गई भव्य सजावट लोगों का ध्यान खींच रही है. रंग-बिरंगी रोशनी से सजी प्रतिमा की सुंदरता और भी निखर उठी है. पूजा पंडाल में पहुंचकर श्रद्धालु मां दुर्गा के दर्शन कर रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं. वहीं स्थानीय लोगों के साथ-साथ आसपास के इलाकों से भी लोग इस अनोखी प्रतिमा को देखने के लिए पहुंच रहे हैं.
रामलला की प्रतिमा से प्रेरित
इस प्रतिमा के निर्माण को लेकर पूर्व भभुआ नगर परिषद सभापति विकास तिवारी उर्फ बब्लू तिवारी और पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि इस बार कुछ अलग और विशेष करने के उद्देश्य से अयोध्या में स्थापित भगवान श्रीराम की श्यामवर्ण प्रतिमा से प्रेरणा लेकर मां दुर्गा की प्रतिमा बनवाई गई है. प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 20 फीट है और इसके निर्माण पर तीन लाख रुपये से अधिक की लागत आई है.
"निर्माण के लिए औरंगाबाद से कुशल कारीगरों को बुलाया गया था. कारीगरों ने काफी मेहनत और कलात्मकता के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा तैयार की है. जिसकी तैयारी अगस्त महीना से ही चल रही थी. प्रतिमा के साथ पूजा पंडाल की भव्य सजावट भी कराई गई है, जिससे पूरे इलाके का माहौल भक्तिमय हो गया है."- विकास तिवारी उर्फ बब्लू तिवारी, पूर्व सभापति, भभुआ नगर परिषद
समिति के सदस्यों के अनुसार पूजा की तैयारियों में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है. साथ ही कैमूर जिला प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए दुर्गापूजा और दशहरा का आयोजन किया जा रहा है. इस मौके पर भभुआ पूर्व नगर परिषद सभापति विकास तिवारी उर्फ बब्लू तिवारी ने नगरवासियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लोगों से अपील की कि सभी लोग जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में दशहरा मनाएं.
चौक-चौराहों पर पुलिस और मजिस्ट्रेट तैनात
दुर्गापूजा और दशहरा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है. इसके अलावे पूजा समितियों के पंडालों पर भी पुलिस के दो-दो जवानों को तैनात किया गया है ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके.
प्रशासन का निर्देश जारी
प्रशासन की ओर से असामाजिक तत्वों पर नजर रखने और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी की गई है. पुलिसकर्मियों को भी सतर्क रहने और किसी भी तरह की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही दशहरा के दौरान ध्वनि प्रदूषण और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने डीजे बजाने को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं. प्रशासन ने डीजे नहीं बजाने का निर्देश दिया है. यदि निर्धारित नियमों के तहत इसकी अनुमति हो तो ध्वनि की सीमा और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा.
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