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रामलला की तर्ज पर मां दुर्गा की 20 फीट ऊंची श्यामवर्ण प्रतिमा स्थापित, रंग-बिरंगी रोशनी और भव्य सजावट बनी आकर्षण

कैमूर में श्यामवर्ण दुर्गा प्रतिमा ( ETV Bharat )

कैमूर: बिहार के कैमूर जिले के भभुआ शहर में दुर्गापूजा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. शहर के तिवारी मोहल्ला स्थित वार्ड नंबर 21 में इस बार मां दुर्गा की एक अनोखी प्रतिमा स्थापित की गई है, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. अयोध्या में विराजमान भगवान श्रीराम की श्यामवर्ण प्रतिमा की तर्ज पर मां दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण कराया गया है. पहली बार श्याम परिधान और श्यामवर्ण स्वरूप में मां दुर्गा की प्रतिमा को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है.

श्यामवर्ण प्रतिमा के दर्शन को उमड़ी भीड़

प्रतिमा की खास बनावट, आकर्षक रूप और आसपास की गई भव्य सजावट लोगों का ध्यान खींच रही है. रंग-बिरंगी रोशनी से सजी प्रतिमा की सुंदरता और भी निखर उठी है. पूजा पंडाल में पहुंचकर श्रद्धालु मां दुर्गा के दर्शन कर रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं. वहीं स्थानीय लोगों के साथ-साथ आसपास के इलाकों से भी लोग इस अनोखी प्रतिमा को देखने के लिए पहुंच रहे हैं.