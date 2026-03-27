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प्राकृत में लिखी है जैन धर्म की 'रामायण', सागर के अनंतपुरा गांव में मिली 171 साल पुरानी हस्तलिखित ग्रंथ

भविष्य की पीढ़ी भी इन ग्रंथों की शिक्षा का लाभ ले सके, इसके लिए इन ग्रंथों को सूचीबद्ध किया जाएगा. इनका वर्गीकरण और डिजिटिलाइजेशन किया जाएगा. ये काम तमिलनाडु की एक संस्था करती है, जो फिलहाल बीना में काम कर रही है. उनसे बातचीत हुई है और जल्द ही वो संरक्षण के लिए काम करेंगे.

अनंतपुरा गांव के निवासी और बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज में पदस्थ डाॅ मनीष जैन बताते हैं, हमारे गांव में दो जैन मंदिर हैं. गांव के ही सिंघई परिवार ने करीब 200 साल पहले मंदिर का निर्माण और पंच कल्याणक महायज्ञ कराया था. हम लोग बचपन से सुनते आए थे कि श्री गोकुल सिंघई जी ने अपने हाथों से ग्रंथ लिखे. उनके ब्रह्मलीन होने के बाद कुछ ग्रंथ उनके घर पर मिले और कुछ हमारे मंदिर में मिले. अपूर्वमति माता के निर्देशन में इन ग्रंथों को कपड़े में लपेटकर सुरक्षित बाॅक्स में रख दिए गए थे. अभी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के डिप्टी लाइब्रेरियन डाॅ संजीव सर्राफ आए थे. फिर हम लोगों ने अनंतपुरा जाकर इन ग्रंथों को भविष्य के हिसाब से सहेजने और अगर उनमें ऐसे ग्रंथ भी हैं, जो प्रकाशित नहीं हुए हैं, उन्हें प्रकाशित कराएंगे.

यहां मिले ग्रंथों की खासियत ये है कि प्राकृतिक रंगों से तैयार की गयी स्याही से प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं. अब इन ग्रंथों को सहेजने के लिए जिनवाणी संरक्षण और प्रबंधन समिति और स्थानीय लोग आगे आए हैं. इन ग्रंथों को संरक्षित करने के लिए इनका डिजिटलाइजेशन किया जाएगा. इसके साथ ही जो ग्रंथ अब तक प्रकाशित नहीं हुए होंगे, उनको प्रकाशित करने की बात कही जा रही है. साथ ही प्राकृत भाषा में ग्रंथ होने के कारण इन पर शोध और इनके अनुवाद की तैयारी चल रही है.

खास बात ये है कि इन ग्रंथों में जैन रामायण भी शामिल है, जिसे जैन धर्म में 'पद्म पुराण' के नाम से जाना जाता है. वैसे तो वाल्मीकि रामायण और पद्मपुराण लगभग एक जैसी है. थोड़ा सा अंतर यह है कि जैन रामायण में रावण का वध राम ने नहीं बल्कि लक्ष्मण ने किया है. ऐसा इसलिए क्योंकि जैन धर्म अहिंसा को परम धर्म मानता है. ऐसे में उसके नायक हिंसक नहीं हो सकते हैं.

सागर: ऐतिहासिक गांव अनंतपुरा की बात करें, तो इस गांव की प्रसिद्धि इसलिए है कि यहां हरिजन यात्रा के दौरान महात्मा गांधी ने चरखा चलाया था और एक गरीब की कुटिया में रात बिताई थी. इसी अनंतपुरा गांव में जैन धर्म से जुड़े करीब 20 हस्तलिखित ग्रंथ मिले हैं. जिनमें जैन धर्म के इतिहास के साथ-साथ उनकी धार्मिक मान्यताओं और धर्म चर्चाओं के बारे जानकारी मिलती है.

पुष्पिका से प्रमाणित होती है इन हस्तलिखित ग्रंथों की प्राचीनता

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के डिप्टी लाइब्रेरियन और जिनवाणी संरक्षण और प्रबंधन समिति के प्रमुख डाॅ संजीव सर्राफ बताते हैं कि ये जो ग्रंथ हैं, लगभग 171 साल पुराने हैं. उनका उल्लेख हस्तलिखित ग्रंथों की पुष्पिका में मिला है. पुष्पिका लेखक या तो ग्रंथ लिखना शुरू करते समय लिखता था या फिर ग्रंथ लेखन समाप्त होने पर लिखता था, जिससे इनकी प्राचीनता प्रमाणित है. इनकी विशेषता ये है कि पीले चटक रंगों से जो इनके कोने सजाए गए हैं, ये प्राकृतिक रंग थे. 200 साल पहले के कागज और जो बाउंड्री बनाई गई है, उनमें अभी तक चमक बरकरार है. इन ग्रंथों में जो लिखा है, वो भी अभी तक पूरी तरह सुरक्षित है.

भारत सरकार का नियम है कि 75 साल से ज्यादा पुराने हस्तलिखित ग्रंथ अगर देश और समाज के लिए उपयोगी है, तो पांडुलिपि की श्रेणी में आएंगे. अनंतपुरा में हमें करीब 20 पांडुलिपियां मिली हैं. जिनका रचनाकाल डेढ़ सौ साल से ज्यादा पुराना मान सकते हैं. ये जैन धर्म के ऐसे ग्रंथ है, जिनमें तीर्थंकर भगवानों की कथाएं और चरित्र हैं. इनमें जैन मुनियों के कथानक हैं. इसके अलावा जैन धर्म नैतिकता पर बल देता है, तो जो मानव मूल्य हैं उनकी शिक्षाएं इनमें दी गयी हैं.

साथ ही साथ जैन लोग रामायण को पद्मपुराण के रूप में लिखते हैं, पूजते हैं और पढ़ते हैं. यहां पर पद्मपुराण है. इसके साथ कसाय पाहुड, जैन तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के जीवन से संबंधित हरिवंश पुराण, पोथी श्री परमात्म प्रकाश प्रसंग, गुणस्थान दर्पण, सुदृष्टि तरंगिणि, पार्श्व पुराण और मुनि सुकमाल जैसे ग्रंथ हैं. परमात्म प्रकाश प्रसंग में इन ग्रंथों की प्राचीनता का उल्लेख मिल रहा है. इससे पता चलता है कि ये उसी समय के कागज और स्याही हैं. अभी जब हम इन पर शोध शुरू करेंगे, तो साफ हो पाएगा कि ये किस समयकाल में लिखे गए हैं.

प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं ग्रंथ, इनके संरक्षण के लिए किए जा रहे विशेष प्रयास

डाॅ. संजीव सर्राफ बताते हैं, जितने भी प्राचीन जैन ग्रंथ है, वो पूर्ण रूप से प्राकृत और संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं. इन ग्रंथों की भाषा भी प्राकृत भाषा है. भारत सरकार ने भी प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है. इनके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं. अनंतपुरा में इन ग्रंथों के होने के बारे में जब हमें पता चला, तो हमारी टीम वहां पर गई. हम लोग तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर इसका नामांकन करते हैं. वर्गीकरण,कम्प्यूटीकरण और सूचीकरण करते हैं.

इसके आगे का काम ये है कि भविष्य की पीढ़ी को ये ज्ञान संरक्षित करके देना है. इसका डिजिटलीकरण करना है ताकि इन्हें खराब होने से बचाया जा सके. ये काम आचार्य कुंदकुंद जैन संस्कृति केंद्र पन्नूरमलाई तालुका बंदावासी तमिलनाडु स्थित जिनवाणी संवर्धन केंद्र द्वारा किया जाएगा.

जैन ग्रंथों में बताई गई हैं भगवान के पूर्व जन्मों की गाथाएं, मुक्ति के उपाय

जिनवाणी संरक्षण और प्रबंधन समिति के पदाधिकारी डॉ संजय जैन ने बताया कि जब हमने अनंतपुरा गांव में जाकर देखा, तो वहां पर बेहद सुंदर लिखावट में हस्तलिखित ग्रंथ थे. जो ग्रंथ हमें मिले हैं, वह पद्मपुराण कहलाता है, जो भगवान राम और हनुमान जी से संबंधित ग्रंथ है. जिनमें उनकी गाथाओं को बहुत अच्छे से बताया गया है.

वाल्मीकि रामायण और इसमें अंतर ये है कि उसमें भगवान के पूर्व जन्मों की गाथाएं भी बताई गई हैं. क्यों, कौन, किसका, कैसे दुश्मन बना? कैसे किसकी उत्पत्ति हुई? इसको लेकर हमारी जो आशंकाएं रहती हैं कि क्यों कोई पापी हुआ, क्यों कोई पुण्यात्मा हुआ? इसको पढ़कर वह दूर हो जाती है. इसके अलावा हम लोगों को बहुत सारे ग्रंथ मिले हैं, जिनमें बताया गया है कि एक व्यक्ति श्रावक होते हुए भी कैसे अपना आत्मबल और नैतिकता बढ़ा सकता है?

पाप और बुरी आदतों को छोड़कर हो सकती है कैवल्य की प्राप्ति

एक श्रावक नैतिक जीवन कैसे जीए, पापों से कैसे बचें और पुण्य की ओर कैसे बढ़े? एक तीसरा ग्रंथ भी मिला है. उसमें हम लोगों में गुणस्थान होता है, आदमी का जो मन है, मन उसकी कशाओं(पाप) और मोह से तोला जाता है. ज्यों-ज्यों आदमी अपनी कशाओं यानि पाप और बुरी आदतों को छोड़ता जाता है, दया इत्यादि की तरफ बढ़ता है, उसका गुण स्थान बढ़ जाता है. ये बढ़ते-बढ़ते उसको कैवल्य की प्राप्ति होती है और मुक्त हो जाता है.

ऐसे ही हमारे रामचंद्र जी थे, जो पहले गृहस्थ रहे. गृहस्थ जीवन के बाद उन्होनें मोह का त्याग करते-करते कैवल्य को प्राप्त किया और वो आज वह मुख्य सिद्धात्मा के रूप में पूजे जाते हैं. ये सभी बातें हम लोगों को उन ग्रंथों में मिली हैं. इसलिए हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि उनका संवर्धन हो और अच्छे कैमिकल ट्रीटमेंट करके उनको सहेजा जाए. अगर उनको प्रकाशित किया जाता है, तो ये हमारी बड़ी उपलब्धि होगी. इसमें जैन धर्म के साथ-साथ मानवता भी शामिल है.