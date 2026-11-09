मामूली से विवाद में दीपावली की रात खूनी संघर्ष, 15 साल के किशोर की मौत, जानिए पूरा मामला
राजधानी देहरादून में दीपावली की रात मामूली से खूनी संघर्ष में 15 साल के किशोर की मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 9, 2026 at 2:45 PM IST
देहरादून/लक्सर: राजधानी देहरादून के डालनवाला कोतवाली में 15 साल के किशोर अर्श की मौत का मामला सामने आया है. अर्श के परिजनों का आरोप है कि कुछ युवकों का दीपावली की रात उनके बेटे से विवाद हो गया था. इसके बाद उन्होंने अर्श के साथ मारपीट की, जिससे अर्श गंभीर रूप से घायल हो गया था. अर्श का दोस्त उसे हॉस्पिटल भी लेकर गए थे, लेकिन भर्ती कराने के बाद वो फरार हो गए था. पुलिस ने ही परिजनों को अर्श की मौत के बारे में सूचना दी थी.
जानकारी के अनुसार केवल कॉलोनी सहस्त्रधारा रोड निवासी मृतक के पिता नदीम अंसारी ने बताया कि उनका 15 साल का बेटा अर्श रविवार रात को सूरी चौक के पास अपने दोस्त के घर पार्टी में गया था. आरोप है कि सूरी चौक में गाड़ी में बैठते समय अन्य युवकों के पैरों पर गाड़ी चढ़ गई. इसी बात को लेकर उनके बेटे अर्श के साथ कुछ युवकों का विवाद हो गया.
आरोप है कि विवाद इतना बढ़ गया कि युवकों ने उनके बेटे अर्श के साथ मारपीट की. परिजनों का कहना है कि उनके बेटे को इतना पीटा गया कि उसकी गाड़ी की सीट भी खून से लाल हो गई थी. किसी तरह के अर्श को दोस्त जिसके घर पार्टी थी, वो रात में ही उनके बेटे को घायल अवस्था में दून अस्पताल की इमजेंसी में लेकर गया. वहां पर उसने अपने घायल दोस्त अर्श का नाम नहीं बताया, बल्कि अज्ञात के तौर पर भर्ती कराया था.
परिजनों का कहना है कि जब उनके बेटे को हॉस्पिटल में ले गया तो तब तक वो दम तोड़ चुका था. हॉस्पिटल प्रबंधन ने मामले की सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने मृतक की शिनाख्त कर उसके परिजनों को कॉल कर मामले की सूचना दी. फिलहाल परिजनों ने अपने बेटे की हत्या की आशंका जताते हुए इंसाफ की मांग की है.
वहीं इस मामले में सीओ डालनवाला नितिन लोहानी का कहना है कि रविवार देर रात को दून अस्पताल की इमरजेंसी से पुलिस को सूचना मिली थी. उसी के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की. अर्श अंसारी के पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है. विवाद के कारणों और किशोर की मौत के पीछे की परिस्थितियों का पता लगाया जा रहा है. साथ ही मृतक के परिजनों द्वारा अब तक किसी भी तरह की तहरीर नहीं दी है.
ट्रेन में चपेट में आकर महिला की मौत: हरिद्वार जिले की लक्सर कोतवाली क्षेत्र में सोमवार को ट्रेन की चपेट में आने से करीब 30 से 35 वर्षीय एक अज्ञात महिला की मौत हो गई. महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेज दिया है और शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं.
पुलिस के अनुसार डोसनी रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर की ओर से सूचना मिली थी कि डोसनी-लक्सर के बीच डाउन लाइन पर खंभा संख्या 1500V 420/6 के पास एक महिला ट्रेन से कट दर्दनाक मौत हो गई है. सूचना मिलते ही कोतवाली लक्सर से उपनिरीक्षक शहजाद अली पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.
मौके पर डोसनी पुराना रेलवे फाटक (ओवरब्रिज के पास) ट्रैक पर महिला का शव मिला. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर शिनाख्त का काफी प्रयास किया, लेकिन पहचान नहीं हो सकी. पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर उसे मोर्चरी रुड़की भिजवा दिया है. मामले में अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है. उम्र करीब 30 से 35 वर्ष, रंग गोरा.पर्पल रंग का सूट, ब्राउन रंग का स्वेटर, बैंगनी रंग की सलवार, गले में सफेद धातु का लॉकेट और ताबीज, दाहिने हाथ में पीले धातु का कड़ा पहना हुआ है.
लक्सर कोतवाली प्रभारी प्रवीण सिंह कोश्यारी ने अपील की है कि यदि उक्त हुलिया की महिला किसी थाने में गुमशुदा दर्ज है, तो संबंधित थाना या कोतवाली लक्सर को सूचित करें, ताकि शव की शिनाख्त हो सके.
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