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मामूली से विवाद में दीपावली की रात खूनी संघर्ष, 15 साल के किशोर की मौत, जानिए पूरा मामला

किशोर के मौत की खबर के बाद हॉस्पिटल पहुंचे परिजन. ( ETV Bharat )

देहरादून/लक्सर: राजधानी देहरादून के डालनवाला कोतवाली में 15 साल के किशोर अर्श की मौत का मामला सामने आया है. अर्श के परिजनों का आरोप है कि कुछ युवकों का दीपावली की रात उनके बेटे से विवाद हो गया था. इसके बाद उन्होंने अर्श के साथ मारपीट की, जिससे अर्श गंभीर रूप से घायल हो गया था. अर्श का दोस्त उसे हॉस्पिटल भी लेकर गए थे, लेकिन भर्ती कराने के बाद वो फरार हो गए था. पुलिस ने ही परिजनों को अर्श की मौत के बारे में सूचना दी थी.

जानकारी के अनुसार केवल कॉलोनी सहस्त्रधारा रोड निवासी मृतक के पिता नदीम अंसारी ने बताया कि उनका 15 साल का बेटा अर्श रविवार रात को सूरी चौक के पास अपने दोस्त के घर पार्टी में गया था. आरोप है कि सूरी चौक में गाड़ी में बैठते समय अन्य युवकों के पैरों पर गाड़ी चढ़ गई. इसी बात को लेकर उनके बेटे अर्श के साथ कुछ युवकों का विवाद हो गया.