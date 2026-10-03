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UN महासभा में भारत की संसदीय आवाज बनेंगे सांसद सीपी, 15 सदस्यीय ग्रुप अमेरिका रवाना

संसदीय दल 3 से 11 अक्टूबर तक न्यूयॉर्क में रहेगा. महासभा का 81वां सत्र पिछले माह से जारी है.

UN General Assembly and MP CP Joshi
UN महासभा एवं सांसद सीपी जोशी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 3, 2026 at 2:37 PM IST

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जयपुर/नई दिल्ली : चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी के नेतृत्व में 15 सदस्यीय संसदीय समूह शनिवार रात अमेरिका रवाना होगा. लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के साथ संबंधित अधिकारी भी समूह का हिस्सा हैं. प्रतिनिधिमंडल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेगा. सीपी जोशी समूह का नेतृत्व करेंगे. निर्धारित कार्यक्रम के दौरान वक्तव्य भी देंगे. संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, 81वें महासभा सत्र का कार्यक्रम सितंबर 2026 से जारी है.

11 अक्टूबर तक रहेंगे : भाजपा सांसद सीपी जोशी ने बताया कि न्यूयॉर्क में 11 अक्टूबर को भारत लौटेंगे. प्रतिनिधिमंडल की मुख्य गतिविधियां 5 से 9 अक्टूबर के बीच प्रस्तावित हैं. यात्रा के लिए विदेश मंत्रालय और लोकसभा सचिवालय के स्तर पर आवश्यक समन्वय किया जा रहा है. संयुक्त राष्ट्र महासभा दुनिया के देशों के प्रतिनिधियों के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा का प्रमुख बहुपक्षीय मंच है. इसके एजेंडे में वैश्विक शांति और सुरक्षा से लेकर विकास, पर्यावरण, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और बदलती वैश्विक चुनौतियों से जुड़े विषय शामिल रहते हैं. 81वें सत्र की थीम ‘Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations That Delivers for All’ रखी गई है. संसदीय समूह की यह यात्रा भारत की संसदीय व्यवस्था और लोकतांत्रिक अनुभवों को अंतरराष्ट्रीय संवाद के मंच तक पहुंचाने के लिहाज से महत्वपूर्ण होगी. प्रतिनिधिमंडल के सदस्य संयुक्त राष्ट्र से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के साथ विभिन्न विषयों पर संवाद करेंगे.

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अंतरराष्ट्रीय सहयोग और विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा : जोशी ने बताया कि यह समूह ऐसे समय न्यूयॉर्क पहुंच रहा है, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में वैश्विक स्तर पर बदलती परिस्थितियों, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा जारी है. जोशी के वक्तव्य के जरिए भारत के संसदीय अनुभव और लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका को अंतरराष्ट्रीय मंच पर रखने का अवसर मिलेगा.

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15 MEMBER INDIAN GROUP IN USA
UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY
81ST SESSION OF UN GENERAL ASSEMBLY
संयुक्त राष्ट्र महासभा
CP JOSHI AT UN GENERAL ASSEMBLY

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