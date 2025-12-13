ETV Bharat / state

ट्यूशन पढ़ने गई 14 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म, टीचर के नाबालिग भाई पर आरोप, जांच में जुटी पुलिस

आमेर थाना, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी के आमेर थाना क्षेत्र में एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है. एक 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ पिछले करीब चार साल से कई बार दुष्कर्म होने का आरोप लगा है. आरोपी छात्रा को ट्यूशन पढ़ाने वाली महिला टीचर का भाई है, जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष बताई जा रही है. आमेर थाना अधिकारी गौतम डोटासरा के मुताबिक पीड़िता आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा है. वह आमेर इलाके की एक कॉलोनी में नियमित रूप से ट्यूशन पढ़ने जाती थी. आरोप है कि टीचर का भाई मौका देखकर छात्रा को अपने कमरे में बुला लेता था और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करता था. उसने छात्रा को बार-बार धमकी दी थी कि अगर यह बात किसी को बताई तो उसे और उसके पूरे परिवार को जान से मार देगा. डर के कारण नाबालिग छात्रा चुप रही और इन घिनौनी वारदातों को सहती रही. इसे भी पढ़ें- 35 वर्षीय विवाहिता से पड़ोसी युवक ने किया दुष्कर्म, फिर ट्रेन में बिठाकर छोड़ा, मामला दर्ज