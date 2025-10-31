गुरुग्राम में 12वीं कक्षा के छात्र ने की खुदकुशी, रोहतक का निवासी है पीड़ित परिवार
Student commits suicide in Gurugram: 12वीं कक्षा के छात्र के खुदकुशी की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया.
Published : October 31, 2025 at 8:53 PM IST
गुरुग्रामः हरियाणा के गुरुग्राम सेक्टर-108 की शोभा सिटी में गुरुवार अल सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब 12वीं कक्षा के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली. मौके पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने परिजनों और पुलिस को सूचना देते हुए घायल को अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के छात्र को मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान सोसाइटी के रहने वाले आर्यन सहवाग के रूप में हुई. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है.
हाल में नोएडा से गुरुग्राम हुए थे शिफ्ट: पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि "आर्यन सहवाग के पिता विक्रम रोहतक के रहने वाले हैं. वो आर्मी से रिटायर हैं. वह कुछ समय पहले ही नोएडा के सेक्टर-37 से गुरुग्राम के सेक्टर-108 स्थित शोभा सिटी सोसाइटी में शिफ्ट हुए हैं. सोसाइटी में 10वी मंजिल पर तीन बीएचके का फ्लैट लिया हुआ है. विक्रम किसी कार्य से अपनी पत्नी और बेटे आर्यन को घर पर छोड़कर अपने माता-पिता के पास रोहतक गए हुए थे. कल रात को आर्यन अपनी मां के साथ बात कर रहा था. रात को सोने से आर्यन अपनी मां के पैर दबाने लगा और देर रात करीब दो बजे अपनी मां को कहा कि वह सो जाए और वह भी सोने जा रहा है. यह कहकर वह पहले तो अपने कमरे में गया, लेकिन कुछ ही देर बाद ही उसने खुदकुशी कर ली."
रीढ़ की समस्या से परेशान था मृतक: पुलिस और परिजनों की मानें तो आर्यन के रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी. जिस कारण से वह काफी परेशान था. इस चोट के कारण वह अपना बाथरूम तक कंट्रोल नहीं कर पा रहा था. इसकी वजह से वह कई बार स्कूल में भी शर्मिंदगी का सामना कर चुका था. ऐसे में वह काफी तनाव में रह रहा था. इसी तनाव के कारण आर्यन इस बार अपने एग्जाम भी नहीं दे पाया था. जिससे वह काफी परेशान रहने लगा था. परिजनों का मानना है कि इसी तनाव के कारण उसने यह कदम उठाया है. पुलिस ने मामले की जांच के लिए आर्यन का मोबाइल भी कब्जे में लिया है. आर्यन के कांटेक्ट लिस्ट और सोशल मीडिया अकाउंट को भी खंगाला जा रहा है. पोस्टमार्टम के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.