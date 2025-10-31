ETV Bharat / state

गुरुग्राम में 12वीं कक्षा के छात्र ने की खुदकुशी, रोहतक का निवासी है पीड़ित परिवार

गुरुग्रामः हरियाणा के गुरुग्राम सेक्टर-108 की शोभा सिटी में गुरुवार अल सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब 12वीं कक्षा के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली. मौके पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने परिजनों और पुलिस को सूचना देते हुए घायल को अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के छात्र को मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान सोसाइटी के रहने वाले आर्यन सहवाग के रूप में हुई. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है.

हाल में नोएडा से गुरुग्राम हुए थे शिफ्ट: पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि "आर्यन सहवाग के पिता विक्रम रोहतक के रहने वाले हैं. वो आर्मी से रिटायर हैं. वह कुछ समय पहले ही नोएडा के सेक्टर-37 से गुरुग्राम के सेक्टर-108 स्थित शोभा सिटी सोसाइटी में शिफ्ट हुए हैं. सोसाइटी में 10वी मंजिल पर तीन बीएचके का फ्लैट लिया हुआ है. विक्रम किसी कार्य से अपनी पत्नी और बेटे आर्यन को घर पर छोड़कर अपने माता-पिता के पास रोहतक गए हुए थे. कल रात को आर्यन अपनी मां के साथ बात कर रहा था. रात को सोने से आर्यन अपनी मां के पैर दबाने लगा और देर रात करीब दो बजे अपनी मां को कहा कि वह सो जाए और वह भी सोने जा रहा है. यह कहकर वह पहले तो अपने कमरे में गया, लेकिन कुछ ही देर बाद ही उसने खुदकुशी कर ली."