बूंदी: JEE की तैयारी कर रहे छात्र ने की आत्महत्या, शादी में गए थे परिजन, पोस्टमार्टम कराने से इनकार

बूंदी: जिले के केशोरायपाटन थाना क्षेत्र के देहित गांव में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां JEE की तैयारी कर रहे एक छात्र ने आत्महत्या कर ली. परिजन छात्र को अचेत अवस्था में कोटा एमबीएस अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. घटना के समय परिजन शादी समारोह में गए थे. मृतक छात्र आशुतोष सुमन (18 वर्ष) पुत्र रघुवीर सुमन कक्षा 12वीं में पढ़ाई कर रहा था और जेईई परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग ले रहा था.

‎शादी में गए थे परिजन: केशोरायपाटन पुलिस उपाधीक्षक अशोक जोशी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि 12 कक्षा में अध्ययनरत छात्र आशुतोष ने घर में आत्महत्या कर ली. मृतक के पिता रघुवीर सुमन ने पुलिस कार्रवाई से इनकार करते हुए शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया है. परिवार के अनुसार, आशुतोष के पिता रघुवीर सुमन अपनी पत्नी और बेटी के साथ पड़ोसी गिरधरपुरा गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे. घर पर आशुतोष अकेला था.