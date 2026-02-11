ETV Bharat / state

बूंदी: JEE की तैयारी कर रहे छात्र ने की आत्महत्या, शादी में गए थे परिजन, पोस्टमार्टम कराने से इनकार

बूंदी में जेईई की तैयारी कर रहे 12वीं कक्षा के छात्र ने आत्महत्या कर ली. परिवार ने पोस्टमार्टम से इनकार किया.

JEE STUDENT KILLED HIMSELF
अस्पताल में मौजूद परिजन (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 11, 2026 at 12:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी: जिले के केशोरायपाटन थाना क्षेत्र के देहित गांव में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां JEE की तैयारी कर रहे एक छात्र ने आत्महत्या कर ली. परिजन छात्र को अचेत अवस्था में कोटा एमबीएस अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. घटना के समय परिजन शादी समारोह में गए थे. मृतक छात्र आशुतोष सुमन (18 वर्ष) पुत्र रघुवीर सुमन कक्षा 12वीं में पढ़ाई कर रहा था और जेईई परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग ले रहा था.

‎शादी में गए थे परिजन: केशोरायपाटन पुलिस उपाधीक्षक अशोक जोशी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि 12 कक्षा में अध्ययनरत छात्र आशुतोष ने घर में आत्महत्या कर ली. मृतक के पिता रघुवीर सुमन ने पुलिस कार्रवाई से इनकार करते हुए शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया है. परिवार के अनुसार, आशुतोष के पिता रघुवीर सुमन अपनी पत्नी और बेटी के साथ पड़ोसी गिरधरपुरा गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे. घर पर आशुतोष अकेला था.

इसे भी पढ़ें- कोटा में स्कूली छात्र ने की आत्महत्या, पुराने विवाद में दो स्टूडेंट से मारपीट

कोटा लेकर पहुंचे थे परिजन: उन्होंने बताया कि रात में घर लौटने पर परिवार ने उसे अचेत अवस्था में पाया और तुरंत उसे कोटा के एमबीएस अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. केशवराय पाटन पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि आशुतोष हाल ही में 28 जनवरी को अपना पहला प्रश्न पत्र दे चुका था. परिवार का कहना है कि पढ़ाई को लेकर किसी प्रकार का तनाव नहीं था. इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है.

TAGGED:

STUDENT KILLED HIMSELF IN BUNDI
12वीं के छात्र ने आत्महत्या की
बूंदी छात्र आत्महत्या
JEE छात्र आत्महत्या
JEE STUDENT KILLED HIMSELF

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.