झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की मौत, परिजनों में आक्रोश, आरोपी फरार

नागौर में मेडिकल स्टोर पर गलत इंजेक्शन लगाने से 12 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई. आरोपी झोलाझाप डॉक्टर फरार है.

Death due to wrong injection
बच्चे की मौत पर परिजनों में आक्रोश (ETV Bharat Nagore)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 19, 2025 at 4:17 PM IST

4 Min Read
नागौर: जिले के खींवसर क्षेत्र में एक बार फिर झोलाछाप डॉक्टर की कथित लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली. बिरलोका गांव में गलत इंजेक्शन लगाने से 12 वर्षीय बच्चे की मौत का मामला सामने आया है. घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा है. प्रशासन से रात में बनी सहमति सुबह होते-होते टूट गई, जिसके बाद परिजन मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए. उनकी मुख्य मांग है कि आरोपी के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज हो और उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए.

प्रशासन का आश्वासन, गिरफ्तारी जल्द: एसडीएम सुनील पंवार ने बताया कि मामले की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी गई. मेडिकल स्टोर सीज कर दिया गया है और पुलिस आरोपी गिरधारी चौधरी की तलाश में जुटी हुई है. रात में परिजनों से वार्ता हुई थी और उनकी सभी मांगें मान ली गई हैं. जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी होगी. उन्होंने बताया कि प्रशासन परिजनों को समझाने में जुटा है. मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी.

इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चे की मौत (ETV Bharat Nagore)

वहीं, इस मामले में नागौर डिप्टी धर्म पुनिया ने बताया कि आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए पांचोड़ी थानाधिकारी को भेजा गया है. जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है, और जो भी पुराने मामले हैं उनकी भी जांच की जाएगी. फिलहाल परिजनों से वार्ता चल रही है.

तीन दिन इलाज के बाद जोधपुर में तोड़ा दम: मृतक के चाचा के अनुसार गुलासर गांव निवासी रघुवीर सिंह के 12 वर्षीय पुत्र महिपाल सिंह को बुखार हुआ था. तीन दिन पहले परिजन उसे बिरलोका स्थित 'गोविंद मेडिकल स्टोर' ले गए, जहां झोलाछाप डॉक्टर गिरधारी चौधरी ने बच्चे को इंजेक्शन लगा दिया. आरोप है कि इंजेक्शन लगते ही महिपाल की हालत बिगड़ गई. गंभीर स्थिति देख आरोपी खुद परिजनों के साथ बच्चे को जोधपुर के विभिन्न अस्पतालों में ले गया, लेकिन अंत में उम्मेद अस्पताल में इलाज के दौरान महिपाल ने दम तोड़ दिया. महिपाल कक्षा पांच का होनहार छात्र था और उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

मेडिकल स्टोर के बाहर धरने पर बैठे लोग
मेडिकल स्टोर के बाहर धरने पर बैठे लोग (ETV Bharat Nagore)

मौत के बाद आरोपी फरार: बच्चे की मौत की खबर फैलते ही आरोपी गिरधारी चौधरी फरार हो गया. शव गांव पहुंचते ही आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपी के क्लिनिक के बाहर शव रखकर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया. सूचना पर खींवसर एसडीएम सुनील पंवार और डिप्टी धरम पूनिया मौके पर पहुंचे. उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन देकर परिजनों को समझाया. देर रात पांच सूत्री सहमति बनी और शव को खींवसर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, लेकिन सुबह तक पुलिस की ओर से हत्या की धारा में एफआईआर दर्ज नहीं होने और आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से परिजनों का सब्र टूट गया, वे फिर से मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए और चेतावनी दी कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जाएगा.

मेडिकल स्टोर सीज: प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी गिरधारी चौधरी के मेडिकल स्टोर को तुरंत सीज कर दिया. जांच में पता चला है कि आरोपी का पिछला रिकॉर्ड भी साफ नहीं है. कोविड काल में उसका क्लिनिक पहले भी सीज हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद वह अवैध रूप से चिकित्सा कार्य कर रहा था. ग्रामीणों का कहना है कि चिकित्सा विभाग और प्रशासन की लापरवाही की वजह से ऐसे झोलाछाप डॉक्टर खुलेआम लोगों की जान से खेल रहे हैं. क्षेत्र में अवैध क्लिनिकों पर अंकुश नहीं लगने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है.

चिकित्सा मंत्री के गृह क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल: नागौर जिला चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का गृह क्षेत्र है. उनके क्षेत्र में बीते दो महीनों में झोलाछाप डॉक्टरों की लापरवाही से यह दूसरी मौत है. इससे पहले 20 अक्टूबर को भी एक मासूम बच्ची की जान गई थी. लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था और चिकित्सा विभाग की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. ग्रामीण इलाकों में योग्य डॉक्टरों और अस्पतालों की कमी के चलते लोग मजबूरी में झोलाछापों के भरोसे जाते हैं, जो जानलेवा साबित हो रहा है.

