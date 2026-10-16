10वीं के छात्र ने रची अपहरण की झूठी कहानी, बाजार बंद कर धरने पर बैठे व्यापारी, ऐसे हुआ मामला शांत
पूछताछ में छात्र के बयानों में विरोधाभास सामने आने पर पुलिस को संदेह हुआ.
Published : October 16, 2026 at 5:55 PM IST
दौसा : जिले के रामगढ़ पचवारा कस्बे में 10वीं कक्षा के एक छात्र के अपहरण की कथित कोशिश की सूचना से हड़कंप मच गया. मामले ने उस समय तूल पकड़ लिया, जब आक्रोशित व्यापारियों ने बाजार बंद करवा दिया और धरने पर बैठ गए. कस्बे में गहमा-गहमी के बीच पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. जांच के दौरान छात्र की अपहरण की कहानी झूठी निकली. इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों से समझाइश की, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ और बाजार दोबारा खुल गया.
लालसोट डीएसपी सत्यनारायण यादव ने बताया कि नाबालिग छात्र के अपहरण की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. छात्र ने पुलिस को बताया कि स्कूल जाते समय थार गाड़ी में सवार कुछ लोगों ने उसका अपहरण करने की कोशिश की. घटना की जानकारी फैलने के बाद व्यापारियों में आक्रोश फैल गया. व्यापारियों ने बाजार बंद का आह्वान करते हुए दुकानें बंद करवा दीं और धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया. इससे कस्बे में तनावपूर्ण स्थिति बन गई.
पढ़ें: कर्ज से तंग दुकानदार ने रची चोरी की झूठी कहानी, खुद ही निकला चोर, CCTV ने किया पर्दाफाश
CCTV फुटेज खंगाले, लेकिन नहीं मिला छात्र का सुराग : मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने छात्र से घटनास्थल पर ले जाकर पूछताछ की. इस दौरान छात्र के बयानों में विरोधाभास सामने आने पर पुलिस को संदेह हुआ. पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, लेकिन फुटेज में छात्र की मौजूदगी नजर नहीं आई. इसके बाद पुलिस ने छात्र से एकांत में शिक्षक और कुछ अन्य लोगों की मौजूदगी में सहज तरीके से पूछताछ की.
पढ़ें: ऑनलाइन गेम की लत से चढ़ा 50 लाख का कर्ज, कर्जदारों की सहानुभूति पाने की खातिर रची फायरिंग की झूठी कहानी - youth was arrested in dausa
होमवर्क अधूरा होने के डर से गढ़ी अपहरण की कहानी : डीएसपी सत्यनारायण यादव के अनुसार, पूछताछ में छात्र ने बताया कि वह पिछले पांच दिनों से स्कूल नहीं गया था. उसका होमवर्क अधूरा था और शिक्षकों ने उसे अपने पिता को साथ लेकर स्कूल आने के लिए कहा था. इसी बात को लेकर छात्र डर गया और स्कूल जाने से बचने के लिए उसने अपहरण की झूठी कहानी बना दी. जांच में घटनाक्रम स्पष्ट होने के बाद अपहरण की कोशिश की बात निराधार निकली.
पढ़ें: दुष्कर्म के मामले से बचने के लिए आरोपी ने रची अपनी मौत की झूठी कहानी, ऐसे हुई गिरफ्तारी
पुलिस की समझाइश के बाद खत्म हुआ धरना : मामले की सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने धरने पर बैठे व्यापारियों से बातचीत की और उन्हें पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी. इसके बाद व्यापारियों ने धरना समाप्त कर दिया और कस्बे का बाजार फिर से खुल गया. डीएसपी ने कहा कि कई बार बच्चे डर के कारण इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं. ऐसे मामलों में तथ्यों की जांच करना जरूरी है.
पढ़ें: भाई की बात नहीं मानती थी बहन, उतारा मौत के घाट, अन्य लोगों पर लगाया आरोप, ऐसे खुला राज