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10वीं के छात्र ने रची अपहरण की झूठी कहानी, बाजार बंद कर धरने पर बैठे व्यापारी, ऐसे हुआ मामला शांत

बाजार बंद कर धरने पर बैठे व्यापारी ( ETV Bharat Dausa )

दौसा : जिले के रामगढ़ पचवारा कस्बे में 10वीं कक्षा के एक छात्र के अपहरण की कथित कोशिश की सूचना से हड़कंप मच गया. मामले ने उस समय तूल पकड़ लिया, जब आक्रोशित व्यापारियों ने बाजार बंद करवा दिया और धरने पर बैठ गए. कस्बे में गहमा-गहमी के बीच पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. जांच के दौरान छात्र की अपहरण की कहानी झूठी निकली. इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों से समझाइश की, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ और बाजार दोबारा खुल गया.