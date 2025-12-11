ETV Bharat / state

ओखला फेस वन के मां आनंदमई मार्ग पर 10 फीट सड़क धंसी, विधायक के निर्देश के बाद भी कोई काम नहीं

स्थानीय विधायक सहीराम पहलवान ने कहा अगर दो दिन में काम नहीं हुआ तो वो सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखेंगे.

10 फीट सड़क धंसी, अधिकारी नहीं कर रहे कार्रवाई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 11, 2025 at 5:15 PM IST

Updated : December 11, 2025 at 5:30 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के ओखला फेस 1 इलाके में सड़क धंसने का मामला सामने आया है. सड़क का नाम है मां आनंदमई मार्ग, यहां सर्विस लेन तकरीबन 10 फीट धंस चुकी है और पिछले 15 दिनों से इसे मार्किंग करके ऐसे ही छोड़ दिया गया है, जिससे यहां से गुजरने वाले लोगों को डर लग रहा है कि अगर इसकी मरम्मत समय रहते नहीं कराई गई तो यह सड़क आगे और भी धंस सकती है और कोई बड़ा हादसा यहां हो सकता है.

वहीं, राहगीरों ने बताया कि हम लोग पिछले कई महीनों से इस सड़क कि यही दुर्दशा देख रहे हैं पहले जब सड़क थोड़ी सी धंसी हुई थी तब यहां पर किसी का भी ध्यान नहीं दिया गया. लोगों को भी उतनी परेशानी नहीं थी लेकिन अब सड़क तकरीबन 10 फीट धंस चुकी है, इस मार्ग से रोजाना लाखों गाड़ियां आवागमन करती हैं. सड़क धंसने की वजह से फ्लड के नाले का पानी भी बह रहा है और दुर्गंध से लोगों का बुरा हाल है.

ओखला फेस वन के मां आनंदमई मार्ग पर सड़क धंसी (ETV BHARAT)

गौर करने वाली बात ये है कि यह इंडस्ट्रियल इलाका है विधायक के शिकायत करने के बाद भी यहां कोई काम नहीं हो पा रहा. वहीं कंपनी के गार्ड ने बताया कि तीन-चार महीने पहले यहां सड़क थोड़ी सी धंसी हुई थी तब अगर ध्यान दे दिया जाता तो शायद आज सड़क इतनी नहीं धंसती. पिछले 15 दिन पहले विधायक आए थे उन्होंने देखा और कहा कि एक से दो दिन के अंदर रिपेयर हो जाएगा लेकिन 15 दिन हो चुके हैं अभी तक इसकी रिपेयरिंग नहीं हो पाई है.

विधायक सहीराम पहलवान ने बताया
वहीं जब इस पूरे मामले पर तुगलकाबाद विधानसभा के AAP विधायक सहीराम पहलवान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह सड़क पीडब्ल्यूडी के अंदर आती है. सड़क धंसने के कारण अंदर का बड़ा नाला भी टूट गया है. इसका निरीक्षण बीते 15 दिन पहले किया गया था और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए थे कि इस सड़क का मरम्मत कार्य जल्द से जल्द किया जाना चाहिए लेकिन हमें दुख होता है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार होने के बावजूद अधिकारी सुन नहीं रहे, क्या यहां कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तब अधिकारी सुनेंगे.

विधायक सहीराम पहलवान ने ये भी बताया कि अगर इसका मरम्मत कार्य एक-दो दिन के भीतर नहीं होता है तो मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को इस संदर्भ में लेटर लिखूंगा. हालांकि गुरूवार को 2:00 बजे स्थानीय विधायक सहीराम पहलवान के द्वारा पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया था और उन्हें सड़क धंसने की समस्या से रूबरू कराया गया.

बता दें कि बीते 15 दिन से मां आनंदमई मार्ग के सर्विस लेन पर सड़क धंसी हुई है लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है. जबकि विधायक के द्वारा सड़क का निरीक्षण भी किया गया. आदेश भी दिए गए इसके बावजूद इस पर कोई कार्य नहीं हो पाया.

