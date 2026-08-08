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लखीमपुर खीरी में घर में छिपा था 10 फीट का अजगर, ग्रामीणों के उड़े होश, दो घंटे चला रेस्क्यू

रेस्क्यू टीम ने पूरी सावधानी के साथ अजगर को पकड़ा और अतरनगर के जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया.

10 फीट का अजगर देख ग्रामीणों के उड़े होश.
10 फीट का अजगर देख ग्रामीणों के उड़े होश. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 6:38 PM IST

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लखीमपुर खीरी : दुधवा टाइगर रिजर्व की पलिया वन रेंज में आने वाले गजरौला गांव में शनिवार को एक घर के अंदर करीब 10 फीट लंबा विशालकाय अजगर दिखने से हड़कंप मच गया. घर में विशालकाय अजगर देखकर लोग घबरा गए और देखते ही देखते आसपास के ग्रामीण भी मौके पर जमा हो गए. सूचना मिलने पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची. करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया. बाद में उसे अतरनगर के जंगल में छोड़ दिया गया.

गजरौला गांव निवासी एक परिवार के घर में लोगों की नजर अचानक एक विशालकाय अजगर पर पड़ी. अजगर को देखते ही घर में मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई. परिवार के लोगों ने शोर मचाया तो आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए. विशालकाय अजगर को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. हालांकि किसी ने अजगर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की और उसे सुरक्षित रेस्क्यू कराने के लिए टीम को सूचना दी गई.

दो घंटे तक चला रेस्क्यू. (Video Credit; ETV Bharat)

ग्रामीणों ने ग्राम खुशीपुर पोस्ट पटीहन निवासी रेस्क्यू टीम के सदस्य राम गोविंद को जानकारी दी. सूचना मिलते ही राम गोविंद और विक्रम मौके पर पहुंचे. टीम ने काफी सावधानी के साथ अजगर को पकड़ने का अभियान शुरू किया. घर के अंदर मौजूद अजगर को नियंत्रित करने में टीम को करीब दो घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी. आखिरकार टीम ने अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया.

राम गोविंद ने ग्रामीणों से कहा कि जंगल और उसके आसपास के इलाकों में वन्यजीवों का निकलना सामान्य बात है. यदि किसी के घर या आबादी वाले क्षेत्र में सांप, अजगर अथवा कोई अन्य वन्यजीव दिखाई दे तो उसे पकड़ने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें. तत्काल रेस्क्यू टीम या संबंधित वन विभाग को सूचना दें, ताकि वन्यजीव को सुरक्षित तरीके से उसके प्राकृतिक वातावरण में छोड़ा जा सके.

अजगर के सुरक्षित रेस्क्यू के बाद घरवालों और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. रेस्क्यू टीम के सदस्य राम गोविंद ने बताया कि भोजन की तलाश में अजगर जंगल से भटककर रिहायशी इलाके में पहुंच गया था. अजगर करीब 10 फीट लंबा था. टीम ने पूरी सावधानी के साथ उसका रेस्क्यू किया और बाद में उसे अतरनगर के जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया.

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