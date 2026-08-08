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लखीमपुर खीरी में घर में छिपा था 10 फीट का अजगर, ग्रामीणों के उड़े होश, दो घंटे चला रेस्क्यू

10 फीट का अजगर देख ग्रामीणों के उड़े होश. ( Photo Credit; ETV Bharat )