एक मेला शहादत के नाम, गांव के लोग शहीदों को देते हैं श्रद्धांजलि! जानें, हजारीबाग का कौन सा है इलाका

हजारीबाग में एक ऐसा भी गांव है जहां शहीदों के सम्मान में मेला का आयोजन किया जाता है.

A 10 day martyr fair organized in Bodhibagi village of Hazaribag
शहीद मेला का आयोजन (Etv Bharat)
February 6, 2026

हजारीबाग: अमर शहीद क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान की ये पंक्तियां- 'शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशां होगा' हजारीबाग के इस गांव को प्रेरित करती हैं. जहां पर शहीदों के सम्मान में मेला का आयोजन किया जाता है.

हजारीबाग जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में शहीदों के याद में मेला का आयोजन किया जा रहा है. 10 दिवसीय मेले का मुख्य उद्देश्य गांव के लोगों को अपने शहीद के बारे में बताना और उनके परिवार वालों को सम्मान प्रदान करना है. यह बताना है कि पूरा देश शाहिद के परिवार जनों का आभारी है.

हजारीबाग में शहीदों के सम्मान में शहीद मेला का आयोजन. (ETV Bharat)

बोधीबागी में 10 दिवसीय शहीद मेला में देश के वैसे सपूत जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देश की रक्षा के लिए दिए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है. कारगिल शहीद रघुवीर प्रसाद मेहता के स्मारक पर दर्जनों शाहिद के तस्वीर लगे हुए हैं. बताया जा रहा है कि इन योद्धा के कारण हमारा देश सुरक्षित है. इचाक के रहने वाले दो वीर सपूत ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिए थे. जिनके सम्मान में शाहिद मिला का आयोजन किया जाता है.

A 10 day martyr fair organized in Bodhibagi village of Hazaribag
शहीद को नमन करते लोग (ETV Bharat)

इचाक के रहने वाले वीर शहीद रघुवीर प्रसाद मेहता, जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपना जीवन देश के नाम न्योछावर कर दिया, उनके आदम कद प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ ही इस मेला की शुरुआत होती है. इस कार्यक्रम के संयोजक बटेश्वर मेहता बताते हैं कि इस मेला का आयोजन करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य गांव के लोगों को बताना है कि देश प्रेम सर्वोच्च है. देश की रक्षा करते हुए कई जवान शहीद हुए हैं. उन जवान के परिजनों को सम्मान देना और शहीद जवान के याद में श्रद्धांजलि अर्पित करना है.

A 10 day martyr fair organized in Bodhibagi village of Hazaribag
इचाक के वीर शहीद रघुवीर प्रसाद मेहता (ETV Bharat)

साथ ही इचाक के रहने वाले देश की सरहद की रक्षा करते हुए शहीद राजेश मिंज ने अपना बलिदाना दिया था. इन दोनों को मेला में श्रद्धांजलि दी जाती है. इस कार्यक्रम में देश के कई वीर सपूतों के तस्वीरें लगाई जाती हैं जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए न्योछावर कर दिया. कार्यक्रम में स्थानीय विधायक अमित यादव भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे. इन्होंने कहा कि आमतौर पर हर जगह धार्मिक मेला का आयोजन होता है. इचाक में शहीद मिला का आयोजन होता है. यह गांव वालों के सोच को दर्शाता है. इन्होंने कहा कि आने वाले समय में इचाक में आजादी की लड़ाई से लेकर अब तक जिन्होंने देश के लिए अपना कुर्बानी दिया है उनके नाम का शिलापट्ट और तस्वीर लगाया जाएगा. आने वाले पीढ़ी को अवगत कराया जा सके.

A 10 day martyr fair organized in Bodhibagi village of Hazaribag
बोधीबागी में 10 दिवसीय शहीद मेला (ETV Bharat)

स्थानीय बताते हैं कि इचाक वीरों की धरती है. दर्जनों स्वतंत्रता सेनानी इस धरती से अंग्रेजों को खुली चुनौती दी थी. दूसरी ओर कई जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए. इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होना पूरे देश को संदेश देता है कि हर एक गांव में इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए. शहीद मेला के जरिए समाज के लोगों को वीर शहीदों के बलिदान को याद करता है. दूसरी ओर यह गांव के लोगों के लिए 10 दोनों का रोजगार भी लाता है. आयोजकों की ओर से निशुल्क मेला लगता जाता है. गांव के लोग छोटे-मोटे दुकान लगाते हैं.

A 10 day martyr fair organized in Bodhibagi village of Hazaribag
शहीद मेला का आयोजन (ETV Bharat)

