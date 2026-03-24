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महज नौवीं पास आदिवासी युवक ने बाइक के इंजन और जुगाड़ से बना दिया लोडर मशीन

ये कहानी है अम्बिकापुर के फुन्दूडिहारी में रहने वाले 28 वर्षीय युवक प्रवीण मिंज की. प्रवीण ने सिर्फ नौंवी तक ही पढ़ाई की है और अब वो बाइक रिपेयर करते हैं. अपने मेकेनिकल दिमाग से प्रवीन ने कुछ बड़ा करने का प्लान बनाया और सबसे पहले उसने बाइक के इंजन से एक फोर व्हीलर गाड़ी बना दी. उसे रोज 70-80 किलोमीटर चलाता और करीब हजार किलोमीटर चला लेने के बाद, जब उसे अपने इनोवेशन पर भरोसा हो गया तो उसने उसी कार में पीछे हाइड्रोलिक सिस्टम वाला लोडर बना दिया.

सरगुजा: प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, ये कहावत अंबिकापुर में चरितार्थ हुई है. दरअसल यहां एक 28 वर्ष के आदिवासी युवक ने जुगाड़ से लोडर का निर्माण कर दिया है. बड़ी बात यह है कि युवक ने महज नौंवी तक की ही पढ़ाई की है और वो बाइक मिस्त्री बन गया. बाइक बनाते बनाते उसे कुछ अलग करने का मन हुआ तो उसने बाइक के इंजन से एक हाइड्रोलिक लोडर तैयार कर दिया है.

मैं बाइक मैकेनिक हूं. कई बार लोडर देखा हूं तो सोचा कि बाइक के इंजन से लोडर बनाया. मैंने बनाया और चेक किया तो इसने अच्छे से वर्क किया-प्रवीण मिंज

तीन महीने तक कड़ी मेहनत

प्रवीण बताते हैं कि इस लोडर में उसने बाइक के दो इंजन, ट्रेक्टर का हाइड्रोलिक सिस्टम, बड़े लोडर का पम्प, पहिये समेत अलग अलग गाड़ियों के पुराने सामान का उपयोग किया है. इस लोडर को बनाने में करीब डेढ़ लाख रुपये खर्च हो गये और तीन महीने की मेहनत में ये बनकर तैयार हुआ. बनाने के बाद एक ही बार में इनोवेशन सफल हुआ और लोडर बढ़िया काम कर रहा है.

फिलहाल अपने लोडर को और बेहतर बनाने के प्रयास में प्रवीण लगे हुए हैं. जब हम उनके घर पहुंचे, तब भी वो कुछ पार्ट्स खोलकर रिपेयर कर रहे थे. क्योंकि गाड़ी पुरानी हो चुकी थी और उसमें लोडर अभी लगाया गया है, इसलिए वो गाड़ी में अन्य छोटी जरूरतों को अपडेट कर रहे है.

कंट्रोल वॉल्व लगाया है, जब इंजन चालू रहता है तो इसकी मदद से हाईड्रोलिक सिस्टम काम करता है. आप अपनी मर्जी से इसे दाएं-बाएं कर सकते हैं. इसमें करीब डेढ़ लाख रुपए खर्च आया है - प्रवीण मिंज

प्रवीण की ख्वाहिश

प्रवीण चाहते हैं कि वो आगे और भी बड़े इनोवेशन करें, लेकिन उसके लिए उनके पास पूंजी नहीं है. जज्बा तो है लेकिन आगे कुछ और बनाने के लिए पैसे लगेंगे. उसने किसी तरह डेढ़ लाख खर्च करके यह तो साबित कर दिया है कि वो हुनरमंद है.

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