8 वर्षों में पेटेंट करवाकर देश में पहला स्थान पाया, कृषि महाविद्यालय के मत्स्यकी विभाग का 9वां स्थापना दिवस
किशनगंज स्थित डॉ. कलाम कृषि महाविद्यालय में मत्स्य पालन विभाग का 9वां स्थापना दिवस मनाया गया है. रिपोर्ट- आशीष सिन्हा
Published : September 8, 2026 at 8:45 PM IST
किशनगंज: बिहार के किशनगंज स्थित डॉ. कलाम कृषि महाविद्यालय के मत्स्यकी विभाग का 9वां स्थापना दिवस मनाया गया. इस अवसर पर दिल्ली से डिप्टी डायरेक्टर जेनरल एनिमल साइंस डॉ. केएम भुजरबरुआह और पटना एनिमल साइंस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सहित देश के कई हिस्से से शिक्षाविद पहुंचे थे. जिन्होंने कार्यक्रम में स्थानीय प्रोफेसर और छात्रों के किए उत्कृष्ट कार्य को देखा. साथ ही उनके लिखे पुस्तकों का विमोचन किया.
विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को सम्मान
स्थापना दिवस समारोह के मुख्य कार्यक्रम में महाविद्यालय के विद्यार्थियों एवं संकाय सदस्यों को विभिन्न श्रेणियों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और उपलब्धियों के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए. विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और उल्लेखनीय शैक्षणिक, अनुसंधान एवं अन्य गतिविधियों में योगदान देने वाले संकाय सदस्यों को सम्मानित किया गया.
पुरस्कार वितरण समारोह ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को भविष्य में और बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया. अतिथियों ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि इस प्रकार के सम्मान संस्थान में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं उत्कृष्टता की भावना को बढ़ावा देते हैं.
पुस्तकों एवं मैनुअल का किया गया विमोचन
स्थापना दिवस के अवसर पर महाविद्यालय द्वारा तैयार की गई विभिन्न पुस्तकों एवं उपयोगी मैनुअल का विमोचन भी किया गया. इन प्रकाशनों में मत्स्य शिक्षा, वैज्ञानिक मत्स्य पालन, रोग प्रबंधन एवं मत्स्य पालकों के लिए उपयोगी तकनीकी जानकारी को समाहित किया गया है.
अतिथियों ने इन पुस्तकों एवं मैनुअल के प्रकाशन को महाविद्यालय की शैक्षणिक एवं तकनीकी गतिविधियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि ऐसे प्रकाशन विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों तथा मत्स्य पालकों के लिए उपयोगी ज्ञान-स्रोत के रूप में कार्य करेंगे.
क्या बोले प्रधानाचार्य?
मत्स्यिकी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रो. वेद प्रकाश सैनी ने कहा कि स्थापना दिवस संस्थान की उपलब्धियों को स्मरण करने के साथ-साथ भविष्य की प्राथमिकताओं एवं जिम्मेदारियों को निर्धारित करने का अवसर भी प्रदान करता है. महाविद्यालय का प्रयास है कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा एवं सामुदायिक विकास के प्रति भी जागरूक बनाया जाए.
मारोह के माध्यम से विद्यार्थियों, मत्स्य पालकों एवं समाज को स्वस्थ जीवन, सामाजिक जिम्मेदारी तथा वैज्ञानिक एवं सतत मत्स्य पालन अपनाने का प्रेरणादायक संदेश दिया जा रहा है. प्रधानाचार्य ने कहा कि मैराथन के माध्यम से स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ जीवनशैली, स्वैच्छिक रक्तदान के माध्यम से मानव सेवा एवं सामाजिक उत्तरदायित्व तथा किसान-वैज्ञानिक मिलन के माध्यम से वैज्ञानिक एवं सतत मत्स्य पालन का संदेश दिया जा रहा है.
"महाविद्यालय का उद्देश्य पूर्वोत्तर बिहार एवं सीमांचल क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं सतत मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि करना तथा क्षेत्र में स्वस्थ एवं रोगमुक्त मत्स्य उत्पादन को प्रोत्साहित करना है."- प्रो. वेद प्रकाश सैनी, प्रधानाचार्य, मत्स्यिकी महाविद्यालय
स्थापना दिवस समारोह में उपस्थित गणमान्य अतिथियों ने महाविद्यालय की प्रगति एवं उपलब्धियों की सराहना करते हुए विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को भविष्य में शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार एवं समाज सेवा के क्षेत्र में और अधिक प्रभावी योगदान देने के लिए प्रेरित किया. प्रधानाचार्य ने कहा कि 8 वर्षों में पेटेंट करवाकर यह कॉलेज देश का पहला स्थान पाया है.
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