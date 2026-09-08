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8 वर्षों में पेटेंट करवाकर देश में पहला स्थान पाया, कृषि महाविद्यालय के मत्स्यकी विभाग का 9वां स्थापना दिवस

किशनगंज में मत्स्यकी विभाग का 9वां स्थापना दिवस ( ETV Bharat )