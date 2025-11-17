सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हुए शामिल
दुमका में सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए.
Published : November 17, 2025 at 1:56 PM IST
दुमका: सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में सोमवार को 9वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया. मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए. दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने 78 छात्र-छात्राओं को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया. इसके साथ ही 37 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की. दीक्षांत समारोह में सर्वश्रेष्ठ स्नातक के रूप में तृप्ति शोभा मरांडी को सम्मानित किया गया. वह दुमका के सेंट जेवियर्स कॉलेज महारो की गणित विभाग की यूजी सत्र 2021–24 की छात्रा रही हैं. उन्होंने अपने सत्र में सर्वोत्तम अंक प्राप्त किए हैं.
अपने कार्यों से समाज को नई दिशा दें: राज्यपाल
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपने शोध और नवाचार से नई संभावना विकसित कर समाज के लिए प्रेरणा बनें. उन्होंने कहा कि जीवन के नए अध्याय की यह शुरुआत है. चुनौतियां आएंगी पर अवसर अनंत हैं.
राज्यपाल ने कहा कि अपने कार्यों से समाज को नई दिशा दें. आपका कार्य समाज और राष्ट्र के सर्वोच्च हित में होना चाहिए. उन्होंने कहा कि सफलता केवल आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी. इस अवसर पर विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ कुनुल कांदीर, जामा क्षेत्र की विधायक लुईस मरांडी समेत जिले के अधिकारी मौजूद रहे.
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने संबोधन में कहा कि यह विश्वविद्यालय अमर शहीद सिदो-कान्हू के नाम पर बना है. जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था. राज्यपाल ने कहा कि सिदो-कान्हू जनजाति समुदाय ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत हैं. राज्यपाल ने समारोह में उपस्थित छात्र-छात्राओं को कहा कि आज का यह दीक्षांत समारोह आपके शिक्षा का अंत नहीं है, बल्कि यह तो एक नई शुरुआत है.
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने छात्र-छात्राओं से कहा कि पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास और बेहतर स्वास्थ्य समेत तमाम क्षेत्रों में अपना बहुमूल्य योगदान देकर लोगों के हित में काम करें. राज्यपाल ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसमें आप भी अपना बहुमूल्य योगदान देकर अपनी भूमिका अदा करें.
