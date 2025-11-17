ETV Bharat / state

सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हुए शामिल

दुमका में सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए.

9TH CONVOCATION IN DUMKA
दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 17, 2025 at 1:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुमका: सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में सोमवार को 9वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया. मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए. दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने 78 छात्र-छात्राओं को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया. इसके साथ ही 37 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की. दीक्षांत समारोह में सर्वश्रेष्ठ स्नातक के रूप में तृप्ति शोभा मरांडी को सम्मानित किया गया. वह दुमका के सेंट जेवियर्स कॉलेज महारो की गणित विभाग की यूजी सत्र 2021–24 की छात्रा रही हैं. उन्होंने अपने सत्र में सर्वोत्तम अंक प्राप्त किए हैं.

अपने कार्यों से समाज को नई दिशा दें: राज्यपाल

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपने शोध और नवाचार से नई संभावना विकसित कर समाज के लिए प्रेरणा बनें. उन्होंने कहा कि जीवन के नए अध्याय की यह शुरुआत है. चुनौतियां आएंगी पर अवसर अनंत हैं.

सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल (ईटीवी भारत)

राज्यपाल ने कहा कि अपने कार्यों से समाज को नई दिशा दें. आपका कार्य समाज और राष्ट्र के सर्वोच्च हित में होना चाहिए. उन्होंने कहा कि सफलता केवल आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी. इस अवसर पर विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ कुनुल कांदीर, जामा क्षेत्र की विधायक लुईस मरांडी समेत जिले के अधिकारी मौजूद रहे.

9th Convocation
छात्रा को उपाधि प्रदान करते राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार (ईटीवी भारत)
अमर शहीद सिदो-कान्हू को किया याद

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने संबोधन में कहा कि यह विश्वविद्यालय अमर शहीद सिदो-कान्हू के नाम पर बना है. जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था. राज्यपाल ने कहा कि सिदो-कान्हू जनजाति समुदाय ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत हैं. राज्यपाल ने समारोह में उपस्थित छात्र-छात्राओं को कहा कि आज का यह दीक्षांत समारोह आपके शिक्षा का अंत नहीं है, बल्कि यह तो एक नई शुरुआत है.

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने छात्र-छात्राओं से कहा कि पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास और बेहतर स्वास्थ्य समेत तमाम क्षेत्रों में अपना बहुमूल्य योगदान देकर लोगों के हित में काम करें. राज्यपाल ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसमें आप भी अपना बहुमूल्य योगदान देकर अपनी भूमिका अदा करें.

ये भी पढ़ें- भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंतीः राज्यपाल, सीएम और केंद्रीय मंत्री ने उलिहातू पहुंचकर दी श्रद्धांजलि

BAU का 8वां दीक्षांत समारोह: 1021 विद्यार्थियों को दी गयी उपाधि, राज्यपाल ने बढ़ाया उत्साह

झारखंड में निजी शिक्षण संस्थानों पर लगेगी लगाम, अब फीस बढ़ोतरी पर फैसला लेगी समिति, राज्यपाल ने बिल को दी मंजूरी

TAGGED:

SIDO KANHU MURMU UNIVERSITY DUMKA
9TH CONVOCATION
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार
दुमका
9TH CONVOCATION IN DUMKA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.