सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हुए शामिल

दुमका: सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में सोमवार को 9वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया. मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए. दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने 78 छात्र-छात्राओं को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया. इसके साथ ही 37 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की. दीक्षांत समारोह में सर्वश्रेष्ठ स्नातक के रूप में तृप्ति शोभा मरांडी को सम्मानित किया गया. वह दुमका के सेंट जेवियर्स कॉलेज महारो की गणित विभाग की यूजी सत्र 2021–24 की छात्रा रही हैं. उन्होंने अपने सत्र में सर्वोत्तम अंक प्राप्त किए हैं.

अपने कार्यों से समाज को नई दिशा दें: राज्यपाल

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपने शोध और नवाचार से नई संभावना विकसित कर समाज के लिए प्रेरणा बनें. उन्होंने कहा कि जीवन के नए अध्याय की यह शुरुआत है. चुनौतियां आएंगी पर अवसर अनंत हैं.

सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल (ईटीवी भारत)

राज्यपाल ने कहा कि अपने कार्यों से समाज को नई दिशा दें. आपका कार्य समाज और राष्ट्र के सर्वोच्च हित में होना चाहिए. उन्होंने कहा कि सफलता केवल आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी. इस अवसर पर विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ कुनुल कांदीर, जामा क्षेत्र की विधायक लुईस मरांडी समेत जिले के अधिकारी मौजूद रहे.