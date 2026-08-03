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सुबह पिता से खराब मोबाइल बनवाने बोली, पिता ने कहा- शाम को देंगे पैसे, बेटी ने दी जान

मृत छात्रा के पिता मनोज पांडे ने बताया कि सुबह काम पर निकलने के दौरान उनकी बेटी ने मोबाइल खराब होने की बात कहते हुए सुधरवाने को कहा. इस पर उन्होंने कहा कि शाम को वापस आते समय पैसे मिलेंगे, फिर फोन बनवा दूंगा. ये कहते हुए वह काम पर चले गए. उनके बाहर रहने के दौरान ही बड़े बेटे ने फोन कर घटना की सूचना दी. जिसके बाद पिता दौड़े दौड़े घर पहुंचे.

बिलासपुर: मगरपारा मरारगली निवासी मनोज कुमार पाण्डेय इलेक्ट्रिशयन का काम करते हैं. उनकी बेटी वंशिका पाण्डेय अम्बेडकर स्कूल में कक्षा 9वीं की पढ़ाई करती थी. लेकिन शनिवार को बेटी ने जान दे दी. घटना के दौरान छात्रा का भाई घर में था, बताया गया कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है.

बेटी की मौत के बाद अस्पताल में रोते हुए पिता (ETV Bharat Chhattisgarh)

मैं काम में निकल गया था. बड़े बेटे ने फोन किया तो तुरंत आया. बेटी ने कहा कि मोबाइल खराब हो गया है बनवा देना, मैंने कहा कि काम से वापस आऊंगा तो पैसे मिलेंगे, बनवा दूंगा- मनोज पांडे, पिता

छात्रा की बड़ी मां ने बताया कि चेचेरा भाई ने नहाने जाने के दौरान कमरे का दरवाजा खोलकर देखा तो छात्रा फांसी पर लटकी हुई थी. उसने तत्काल उसका पैर पकड़कर शोर मचाया. बड़े भाई ने फोन कर पिता को जानकारी दी. घरवालों के आने के बाद छात्रा को तुरंत सिम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.

कल से थोड़ा गुमसुम थी. वैसे रोज मुझसे बात करती है लेकिन बात नहीं की. मैं मार्केट चली गई थी, वापस आई तो बच्चों ने बताया- यमुना, छात्रा की बड़ी मां

बहरहाल छात्रा के आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. सूचना पर पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है.

आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है

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