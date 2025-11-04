ETV Bharat / state

कानपुर में नौंवी के छात्र ने किया सुसाइड, पिता ने पढ़ाई के लिए डांटा था, ढाई महीने से स्कूल भी नहीं जा रहा था

कानपुर और लखनऊ में दो छात्रों ने सुसाइड कर लिया. पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर रही है.

दो छात्रों ने किया सुसाइड. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 8:18 PM IST

3 Min Read
कानपुर : चकेरी थाना क्षेत्र में नौंवी के छात्र ने सुसाइड कर लिया. घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य एकत्र कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है. मामला चकेरी स्टेशन के पास का है.

चंद्र विहार में राजेंद्र कुमार साहू, पत्नी पूनम, बेटी शांभवी (17) और बेटा अनंत कुमार (15) के साथ रहते थे. राजेंद्र एचएल में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत थे. राजेंद्र ने बताया, उनका इकलौता बेटा नौवीं का छात्र था. परिवार के अन्य सदस्य उसे पढ़ाई के लिए कहते रहते थे. बीते ढाई महीने से अनंत कोई न कोई बहाना बनाकर स्कूल नहीं जाता था.

सुबह जगाने पर हो गया था नाराज : स्कूल के शिक्षक भी बेटे की पढ़ाई को लेकर शिकायत करते थे. जिस वजह से परिजन को उसकी काफी ज्यादा चिंता होती थी. मंगलवार की सुबह बेटे को 5:00 बजे पढ़ने के लिए उठाया. अंनत इस बात से काफी ज्यादा नाराज हो गया और फिर घर के ग्राउंड फ्लोर में स्थित कमरे में चला गया.

शोर सुनकर मोहल्ले के लोग जुटे : सुबह नाश्ते पर बुलाने पर जब नहीं आया तो कमरे में गया. देखा बेटे ने सुसाइड कर लिया था. बेटे का शव देख चीख पुकार मच गई. शोर सुनकर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य एकत्र किए.

पुलिस कर रही मामले की जांच : चकेरी थाना प्रभारी संतोष कुमार शुक्ला ने बताया कि पूछताछ में पिता के द्वारा बेटे को पढ़ाई के लिए टोकने से नाराज होकर यह कदम उठाने की बात सामने आ रही है. फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है. जांच के दौरान जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.

लखनऊ में 7वीं के छात्र ने किया सुसाइड : वहीं लखनऊ के निगोहां थाना क्षेत्र के मस्तीपुर गांव में 7वीं के छात्र अंश (12) ने सुसाइड कर लिया. मां शाम को काम से लौटी जब बेटे की मौत की जानकारी हुई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए गहन जांच शुरू कर दी है. करीब ढाई साल पहले अंश के पिता महेश ने भी सुसाइड कर लिया था.

अंदर से बंद था दरवाजा : ​अंश की मां पूनम ने पुलिस को बताया, घर का खर्च चलाने के लिए पीजीआई इलाके में चौका-बर्तन का काम करती हैं. मंगलवार की सुबह खाना बनाकर काम के लिए चली गई थी. ​शाम को जब लौटीं, तो दरवाजा अंदर से बंद था. काफी देर तक आवाज लगाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला. परेशान होकर आसपास के लोगों को बुलाया और दरवाजा तोड़ा गया. अंदर अंश का शव पड़ा था.

अंश के छोटे भाई आदर्श (8) ने पुलिस को बताया, दोपहर में मैंने दो बार अंश को खाना खाने के लिए आवाज दी और दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खोला. मैंने सोचा अंश कमरे में सो रहा होगा, इसके बाद मैं दूसरे मोहल्ले में खेलने चला गया.

