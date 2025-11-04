ETV Bharat / state

कानपुर में नौंवी के छात्र ने किया सुसाइड, पिता ने पढ़ाई के लिए डांटा था, ढाई महीने से स्कूल भी नहीं जा रहा था

कानपुर : चकेरी थाना क्षेत्र में नौंवी के छात्र ने सुसाइड कर लिया. घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य एकत्र कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है. मामला चकेरी स्टेशन के पास का है.

चंद्र विहार में राजेंद्र कुमार साहू, पत्नी पूनम, बेटी शांभवी (17) और बेटा अनंत कुमार (15) के साथ रहते थे. राजेंद्र एचएल में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत थे. राजेंद्र ने बताया, उनका इकलौता बेटा नौवीं का छात्र था. परिवार के अन्य सदस्य उसे पढ़ाई के लिए कहते रहते थे. बीते ढाई महीने से अनंत कोई न कोई बहाना बनाकर स्कूल नहीं जाता था.

सुबह जगाने पर हो गया था नाराज : स्कूल के शिक्षक भी बेटे की पढ़ाई को लेकर शिकायत करते थे. जिस वजह से परिजन को उसकी काफी ज्यादा चिंता होती थी. मंगलवार की सुबह बेटे को 5:00 बजे पढ़ने के लिए उठाया. अंनत इस बात से काफी ज्यादा नाराज हो गया और फिर घर के ग्राउंड फ्लोर में स्थित कमरे में चला गया.

शोर सुनकर मोहल्ले के लोग जुटे : सुबह नाश्ते पर बुलाने पर जब नहीं आया तो कमरे में गया. देखा बेटे ने सुसाइड कर लिया था. बेटे का शव देख चीख पुकार मच गई. शोर सुनकर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य एकत्र किए.

पुलिस कर रही मामले की जांच : चकेरी थाना प्रभारी संतोष कुमार शुक्ला ने बताया कि पूछताछ में पिता के द्वारा बेटे को पढ़ाई के लिए टोकने से नाराज होकर यह कदम उठाने की बात सामने आ रही है. फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है. जांच के दौरान जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.