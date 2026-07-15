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देश में 25 नए मेडिकल कॉलेज में 9911 सीट, अब 139439 MBBS...काउंसलिंग तक अभी और बढ़ेगी

कोटा: नीट यूजी 2026 की परीक्षा देने वाले और एमबीबीएस एडमिशन के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है. इस साल अब तक 9911 एमबीबीएस सीटों की बढ़ोतरी हो गई है. उनके लिए सरकारी सात मेडिकल कॉलेज अब तक देश में बढ़ गए हैं, जबकि 18 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं.

कोटा के निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि नेशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) ने अब इस साल 25 नए मेडिकल कॉलेज को लेटर आफ परमीशन (एलोपी) जारी कर दिए हैं. जिनमें 2111 सरकारी और 7800 प्राइवेट एमबीबीएस सीट्स बढ़ गई है. उनका कहना है कि अभी और एमबीबीएस सीट बढ़ेगी, वर्तमान में सीट बढ़कर 139439 हो गई है. अभी भी कई नए मेडिकल कॉलेज कतार में हैं, जिनमें रेवाड़ी एम्स से लेकर कई सरकारी कॉलेज भी है.

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वहीं, नॉर्थ ईस्ट से लेकर बिहार, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के सरकारी कॉलेज शामिल है. इसके अलावा पुराने सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी एमबीबीएस सीटों की बढ़ोतरी होगी. ऐसे में इस साल काउंसलिंग में शामिल होने वाली सीटों की संख्या 1.42 से 1.45 लाख एमबीबीएस सीटों के बीच हो सकती है. एक्सपर्ट मिश्र ने बताया कि हो सकता शुरुआती काउंसलिंग के राउंड में यह शामिल नहीं हो, लेकिन अंतिम राउंड के पहले इनमें से कई सीट जुड़ सकती है.

कोटा के भारत विकास परिषद को मिली अनुमति : राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में तीन नए निजी मेडिकल कॉलेज को अनुमति मिली है. जिनमें कोटा का भारत विकास परिषद मेडिकल कॉलेज को भी 150 सीटों का इनटेक जारी हो गया है. इसके अलावा जयपुर का डॉ. बीएस तोमर मेडिकल कॉलेज को भी 150 सीटों का इनटेक मिला है.

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वहीं, सीकर की प्रिंस एकेडमी के मेडिकल कॉलेज को भी 50 सीटों के इनटेक की अनुमति जारी कर दी गई है. तीनों को लेटर आफ परमीशन एनएमसी ने जारी कर दिया है. यह इस बार मेडिकल काउंसलिंग में शामिल हो जाएंगे. इधर, कोटा में यहां पहले से कोटा मेडिकल कॉलेज व सुधा मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं. नए कॉलेज को मिलाकर कोटा में तीन मेडिकल संस्थान हो गए हैं.