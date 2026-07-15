देश में 25 नए मेडिकल कॉलेज में 9911 सीट, अब 139439 MBBS...काउंसलिंग तक अभी और बढ़ेगी

देश में 25 नए मेडिकल कॉलेज में 9911 सीट, अब 139439 MBBS...काउंसलिंग तक अभी और बढ़ेगी
मेडिकल कमिशन (एनएमसी) ने अब इस साल 25 नए मेडिकल कॉलेज को लेटर ऑफ परमिशन (एलोपी) जारी कर दिए हैं.
Published : July 15, 2026 at 1:07 PM IST|
Updated : July 15, 2026 at 1:23 PM IST
कोटा: नीट यूजी 2026 की परीक्षा देने वाले और एमबीबीएस एडमिशन के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है. इस साल अब तक 9911 एमबीबीएस सीटों की बढ़ोतरी हो गई है. उनके लिए सरकारी सात मेडिकल कॉलेज अब तक देश में बढ़ गए हैं, जबकि 18 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं.
कोटा के निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि नेशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) ने अब इस साल 25 नए मेडिकल कॉलेज को लेटर आफ परमीशन (एलोपी) जारी कर दिए हैं. जिनमें 2111 सरकारी और 7800 प्राइवेट एमबीबीएस सीट्स बढ़ गई है. उनका कहना है कि अभी और एमबीबीएस सीट बढ़ेगी, वर्तमान में सीट बढ़कर 139439 हो गई है. अभी भी कई नए मेडिकल कॉलेज कतार में हैं, जिनमें रेवाड़ी एम्स से लेकर कई सरकारी कॉलेज भी है.
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वहीं, नॉर्थ ईस्ट से लेकर बिहार, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के सरकारी कॉलेज शामिल है. इसके अलावा पुराने सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी एमबीबीएस सीटों की बढ़ोतरी होगी. ऐसे में इस साल काउंसलिंग में शामिल होने वाली सीटों की संख्या 1.42 से 1.45 लाख एमबीबीएस सीटों के बीच हो सकती है. एक्सपर्ट मिश्र ने बताया कि हो सकता शुरुआती काउंसलिंग के राउंड में यह शामिल नहीं हो, लेकिन अंतिम राउंड के पहले इनमें से कई सीट जुड़ सकती है.
कोटा के भारत विकास परिषद को मिली अनुमति : राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में तीन नए निजी मेडिकल कॉलेज को अनुमति मिली है. जिनमें कोटा का भारत विकास परिषद मेडिकल कॉलेज को भी 150 सीटों का इनटेक जारी हो गया है. इसके अलावा जयपुर का डॉ. बीएस तोमर मेडिकल कॉलेज को भी 150 सीटों का इनटेक मिला है.
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वहीं, सीकर की प्रिंस एकेडमी के मेडिकल कॉलेज को भी 50 सीटों के इनटेक की अनुमति जारी कर दी गई है. तीनों को लेटर आफ परमीशन एनएमसी ने जारी कर दिया है. यह इस बार मेडिकल काउंसलिंग में शामिल हो जाएंगे. इधर, कोटा में यहां पहले से कोटा मेडिकल कॉलेज व सुधा मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं. नए कॉलेज को मिलाकर कोटा में तीन मेडिकल संस्थान हो गए हैं.
राजस्थान में 7680 एमबीबीएस सीट : मिश्रा ने बताया कि राजस्थान की एमबीबीएस सीटों की बात की जाए तो अब कॉलेज की संख्या 49 से बढ़कर 52 हो गई है. वहीं, कुल एमबीबीएस सीट्स भी 7680 हो गई है. इनमें सरकारी एमबीबीएस सीट 34 कॉलेज की 4630 है, जबकि 18 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 3050 सीट्स है. हालांकि, इनमें 150 सीट्स एम्स जोधपुर की शामिल है. यह सभी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग (सेंट्रल) से भरी जाती है, जब शेष सीट्स 15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग (सेंट्रल) के जरिए भरी जाती है. जबकि 85 फीसदी सीट स्टेट कोटा काउंसलिंग के जरिए भरी जाती है.
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छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 6 नए मेडिकल कॉलेज : इन नए पांच मेडिकल कॉलेज में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, जशपुर कुनकुरी, कबीरधाम, और मनेन्द्रगढ़ शामिल है. सबसे ज्यादा पांच कॉलेजों को अनुमति वही मिली है. इसके बाद आंध्र प्रदेश में पिडुगुराल्ला और सिक्किम में नया सरकारी मेडिकल कॉलेज खोला गया है. जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो राजस्थान में सबसे ज्यादा तीन खोले गए हैं. इसके बाद बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में दो-दो नए मेडिकल कॉलेज हैं. जबकि छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना व पश्चिम बंगाल में एक-एक नए मेडिकल कॉलेज हैं.
देश में हो गई है 136939 MBBS सीट्स :
- देश में टोटल एमबीबीएस सीट साल 2025-26 की सीट मैट्रिक्स के अनुसार 129528 थी.
- इसमें सरकारी एमबीबीएस सीट 63685 थी.
- प्राइवेट एमबीबीएस सीट्स 65843 थी.
- साल 2026-2027 के काउंसलिंग के पहले एमबीबीएस की सीट वर्तमान में 139439 हो गई है.
- इनमें सरकारी एमबीबीएस सीट 65796.
- इनमें 20 एम्स 2257 व 2 जिप्मेर 243 सीट.
- जबकि प्राइवेट एमबीबीएस सीट 73643.
- बीते साल की काउंसलिंग के बाद अब तक 9911 एमबीबीएस सीट बढ़ गई है.
- इनमें सरकारी सीट्स 2111 बढ़ी है.
- जबकि प्राइवेट सीट्स 7800 बढ़ गई है.
प्रदेश में 52 कॉलेज में 7680 सीट्स :
- राजस्थान में कुल 52 मेडिकल कॉलेज में 7680 सीट.
- इनमें 34 सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में 4630 सीट.
- जबकि 18 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 3050.
- इसमें एम्स जोधपुर की 150 एमबीबीएस सीट.
- ईएसआईसी अलवर की 100.
- ईएसआईसी जयपुर की 50.
इन राज्यों में खुले हैं नए 25 मेडिकल कॉलेज :
|स्टेट
|नए कॉलेज
|सरकारी
|प्राइवेट
|छत्तीसगढ़
|6
|5
|1
|राजस्थान
|3
|0
|3
|बिहार
|2
|0
|2
|उत्तर प्रदेश
|2
|0
|2
|कर्नाटक
|2
|0
|2
|महाराष्ट्र
|2
|0
|2
|आन्ध्रप्रदेश
|2
|1
|1
|हरियाणा
|1
|0
|1
|झारखंड
|1
|0
|1
|तमिलनाडु
|1
|0
|1
|तेलंगाना
|1
|0
|1
|पश्चिम बंगाल
|1
|0
|1
|सिक्किम
|1
|1
|0