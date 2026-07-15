ETV Bharat / state

देश में 25 नए मेडिकल कॉलेज में 9911 सीट, अब 139439 MBBS...काउंसलिंग तक अभी और बढ़ेगी

मेडिकल कमिशन (एनएमसी) ने अब इस साल 25 नए मेडिकल कॉलेज को लेटर ऑफ परमिशन (एलोपी) जारी कर दिए हैं.

NEET UG 2026
नीट यूजी की परीक्षा को देकर आते स्टूडेंट्स (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 15, 2026 at 1:07 PM IST

|

Updated : July 15, 2026 at 1:23 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: नीट यूजी 2026 की परीक्षा देने वाले और एमबीबीएस एडमिशन के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है. इस साल अब तक 9911 एमबीबीएस सीटों की बढ़ोतरी हो गई है. उनके लिए सरकारी सात मेडिकल कॉलेज अब तक देश में बढ़ गए हैं, जबकि 18 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं.

कोटा के निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि नेशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) ने अब इस साल 25 नए मेडिकल कॉलेज को लेटर आफ परमीशन (एलोपी) जारी कर दिए हैं. जिनमें 2111 सरकारी और 7800 प्राइवेट एमबीबीएस सीट्स बढ़ गई है. उनका कहना है कि अभी और एमबीबीएस सीट बढ़ेगी, वर्तमान में सीट बढ़कर 139439 हो गई है. अभी भी कई नए मेडिकल कॉलेज कतार में हैं, जिनमें रेवाड़ी एम्स से लेकर कई सरकारी कॉलेज भी है.

पढ़ें : RE NEET UG 2026: रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट जारी, 15 तक आपत्ति, 20 तक आ सकता है रिजल्ट

वहीं, नॉर्थ ईस्ट से लेकर बिहार, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के सरकारी कॉलेज शामिल है. इसके अलावा पुराने सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी एमबीबीएस सीटों की बढ़ोतरी होगी. ऐसे में इस साल काउंसलिंग में शामिल होने वाली सीटों की संख्या 1.42 से 1.45 लाख एमबीबीएस सीटों के बीच हो सकती है. एक्सपर्ट मिश्र ने बताया कि हो सकता शुरुआती काउंसलिंग के राउंड में यह शामिल नहीं हो, लेकिन अंतिम राउंड के पहले इनमें से कई सीट जुड़ सकती है.

कोटा के भारत विकास परिषद को मिली अनुमति : राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में तीन नए निजी मेडिकल कॉलेज को अनुमति मिली है. जिनमें कोटा का भारत विकास परिषद मेडिकल कॉलेज को भी 150 सीटों का इनटेक जारी हो गया है. इसके अलावा जयपुर का डॉ. बीएस तोमर मेडिकल कॉलेज को भी 150 सीटों का इनटेक मिला है.

पढ़ें : NEET UG 2026: NTA से 50 करोड़ रिफंड के लिए 3.80 लाख कैंडिडेट ने नहीं किया आवेदन, कल तक है मौका

वहीं, सीकर की प्रिंस एकेडमी के मेडिकल कॉलेज को भी 50 सीटों के इनटेक की अनुमति जारी कर दी गई है. तीनों को लेटर आफ परमीशन एनएमसी ने जारी कर दिया है. यह इस बार मेडिकल काउंसलिंग में शामिल हो जाएंगे. इधर, कोटा में यहां पहले से कोटा मेडिकल कॉलेज व सुधा मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं. नए कॉलेज को मिलाकर कोटा में तीन मेडिकल संस्थान हो गए हैं.

राजस्थान में 7680 एमबीबीएस सीट : मिश्रा ने बताया कि राजस्थान की एमबीबीएस सीटों की बात की जाए तो अब कॉलेज की संख्या 49 से बढ़कर 52 हो गई है. वहीं, कुल एमबीबीएस सीट्स भी 7680 हो गई है. इनमें सरकारी एमबीबीएस सीट 34 कॉलेज की 4630 है, जबकि 18 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 3050 सीट्स है. हालांकि, इनमें 150 सीट्स एम्स जोधपुर की शामिल है. यह सभी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग (सेंट्रल) से भरी जाती है, जब शेष सीट्स 15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग (सेंट्रल) के जरिए भरी जाती है. जबकि 85 फीसदी सीट स्टेट कोटा काउंसलिंग के जरिए भरी जाती है.

पढ़ें : NEET से RE-NEET में कम हो गए ढाई लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स, महज 87.75% यानी 20 लाख ने दी परीक्षा

छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 6 नए मेडिकल कॉलेज : इन नए पांच मेडिकल कॉलेज में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, जशपुर कुनकुरी, कबीरधाम, और मनेन्द्रगढ़ शामिल है. सबसे ज्यादा पांच कॉलेजों को अनुमति वही मिली है. इसके बाद आंध्र प्रदेश में पिडुगुराल्ला और सिक्किम में नया सरकारी मेडिकल कॉलेज खोला गया है. जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो राजस्थान में सबसे ज्यादा तीन खोले गए हैं. इसके बाद बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में दो-दो नए मेडिकल कॉलेज हैं. जबकि छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना व पश्चिम बंगाल में एक-एक नए मेडिकल कॉलेज हैं.

देश में हो गई है 136939 MBBS सीट्स :

  • देश में टोटल एमबीबीएस सीट साल 2025-26 की सीट मैट्रिक्स के अनुसार 129528 थी.
  • इसमें सरकारी एमबीबीएस सीट 63685 थी.
  • प्राइवेट एमबीबीएस सीट्स 65843 थी.
  • साल 2026-2027 के काउंसलिंग के पहले एमबीबीएस की सीट वर्तमान में 139439 हो गई है.
  • इनमें सरकारी एमबीबीएस सीट 65796.
  • इनमें 20 एम्स 2257 व 2 जिप्मेर 243 सीट.
  • जबकि प्राइवेट एमबीबीएस सीट 73643.
  • बीते साल की काउंसलिंग के बाद अब तक 9911 एमबीबीएस सीट बढ़ गई है.
  • इनमें सरकारी सीट्स 2111 बढ़ी है.
  • जबकि प्राइवेट सीट्स 7800 बढ़ गई है.

प्रदेश में 52 कॉलेज में 7680 सीट्स :

  • राजस्थान में कुल 52 मेडिकल कॉलेज में 7680 सीट.
  • इनमें 34 सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में 4630 सीट.
  • जबकि 18 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 3050.
  • इसमें एम्स जोधपुर की 150 एमबीबीएस सीट.
  • ईएसआईसी अलवर की 100.
  • ईएसआईसी जयपुर की 50.

इन राज्यों में खुले हैं नए 25 मेडिकल कॉलेज :

स्टेट नए कॉलेज सरकारी प्राइवेट
छत्तीसगढ़ 651
राजस्थान 303
बिहार 202
उत्तर प्रदेश202
कर्नाटक202
महाराष्ट्र 202
आन्ध्रप्रदेश 211
हरियाणा 101
झारखंड101
तमिलनाडु101
तेलंगाना 101
पश्चिम बंगाल101
सिक्किम 110
Last Updated : July 15, 2026 at 1:23 PM IST

TAGGED:

MBBS TOTAL NOW 139439
NUMBERS SET TO RISE FURTHER
SEATS IN NEW MEDICAL COLLEGES
नीट यूजी 2026
MBBS SEATS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.