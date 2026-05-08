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शहर की सीमा में ADA शामिल करेगा 98 नए गांव; बोर्ड बैठक में तय होगी ग्रेटर आगरा की भूमि दर

ADA की उपाध्यक्ष एम. अरुन्मोली ने बताया कि आगरा में ADA की सीमा विस्तार प्रक्रिया 2008 से लंबित है.

आगरा विकास प्राधिकरण.
आगरा विकास प्राधिकरण. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 11:05 AM IST

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आगरा: विकास प्राधिकरण (ADA) ने शहरीकरण को नई दिशा देने के लिए भौगोलिक दायरा बढ़ाने की तैयारी की है. इससे ADA की सीमा में 98 नए गांव शामिल करने का खाका तैयार किया गया है. आगामी बोर्ड बैठक में औपचारिक प्रस्ताव रखा जाएगा.

इससे ADA का क्षेत्रफल 1056.55 हेक्टेयर से बढ़कर 2000 हेक्टेयर से अधिक हो जाएगा. करीब 10 लाख की आबादी ADA की विकास योजनाओं के दायरे में आ जाएगी. ADA ने शहर का विस्तार व्यवस्थित तरीके से करने के लिए यह कदम उठा रहा है. इसके साथ ही बोर्ड बैठक में ग्रेटर आगरा की भूमि की दर भी तय की जाएगी.

ADA ने अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने और भविष्य की योजनाओं को लेकर सीमा विस्तार का खाका तैयार किया है. इसके लिए ADA ने 303 गांवों को चिन्हित किया. इनमें से ही पहले चरण में 98 गांवों को ADA के सीमा विस्तार में शामिल किया जाएगा. इससे आगरा में शमशाबाद नगर पालिका, फतेहाबाद नगर पालिका, किरावली नगर पंचायत और अछनेरा नगर पंचायत की सीमा तक पहुंच जाएगा.

ADA में करीब 168 गांव किए गए थे शामिल: ADA की सीमा विस्तार का सबसे बड़ा असर निर्माण कार्यों के नियमों पर पड़ेगा. अभी वर्तमान में जिन गांवों को शामिल करने का प्रस्ताव है.

वहां भवन मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार जिला पंचायत या ग्राम पंचायत के पास है. इससे अक्सर मानकविहीन और अनियोजित निर्माण हो जाते हैं. ऐसे में ADA सीमा में शामिल होने पर इन 98 गांवों में निर्माण के लिए ADA से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा.

इस बारे में ADA अधिकारियों का कहना है कि शहर का विस्तार व्यवस्थित तरीके से करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है. इससे अवैध कॉलोनियों पर भी रोक लगेगी. हालांकि, 33 गांव ऐसे हैं, जो सीमा से बाहर करने का प्रस्ताव हैं, जो नगर निगम सीमा या यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आ चुके हैं. इससे पहले ADA करीब 168 गांव अपनी सीमा में शामिल कर चुका है.

10 नई टाउनशिप की भूमि दरें होंगी तय: ADA अपनी सीमा विस्तार के साथ ADA ग्रेटर आगरा परियोजना पर भी तेजी से काम कर रहा है. रायपुर और रहनकला क्षेत्र में 10 नई टाउनशिप विकसित होनी है.

ADA की आगामी बोर्ड बैठक में इन टाउनशिप के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की दरें तय की जाएंगी. ADA की ग्वालियर रोड स्थित अटलपुरम टाउनशिप में भूखंडों की कीमत करीब 29,500 रुपए प्रति वर्गमीटर है. ऐसे में ग्रेटर आगरा योजना में भूमि दरों को लेकर अभी सहमति नहीं बन सकी है.

प्राधिकरण अधिग्रहित भूमि और टाउनशिप विकास पर आने वाले खर्च के आधार पर जमीन के रेट तय करेगा. बोर्ड बैठक में रखेंगे प्रस्ताव ADA की उपाध्यक्ष एम. अरुन्मोली ने बताया कि आगरा में ADA की सीमा विस्तार प्रक्रिया 2008 से लंबित है.

शासन के निर्देश पर जनवरी 2023 में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में सीमा विस्तार प्रस्ताव को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है. इसके साथ ही रायपुर रहनकला में प्रस्तावित टाउनशिप की भूमि दरों का प्रस्ताव भी तैयार किया है. आंतरिक समीक्षा के बाद मंडलायुक्त स्तर से बैठक की तारीख मिलते ही इन प्रस्तावों पर मुहर लगेगी.

ADA की सीमा की प्रस्तावित बाउंड्री

  • जयपुर रोड पर किरावली से आगे तक.
  • भरतपुर रोड पर अछनेरा क्षेत्र तक.
  • जगनेर रोड पर अकोला क्षेत्र तक.
  • ग्वालियर रोड पर रोहता तक.
  • कानपुर रोड पर एत्मादपुर तक.
  • दिल्ली हाईवे पर रुनकता से आगे तक.

ADA की सीमा विस्तार का असर: ADA सीमा में आने से गावों में सड़कों, सीवर, पार्क और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाओं का बेहतर विकास होगा. आगरा विकास प्राधिकरण सीमा में आने से गांवों की जमीन की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है. ADA की सीमा में आए गांवों में बिना नक्शा पास कराए निर्माण को अवैध मानकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकेगी.

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