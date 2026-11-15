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मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में 98 बंदी देंगे डूबते सूर्य को अर्घ्य, मधुबनी पेंटिंग से सजा छठ घाट

98 बंदी देंगे डूबते सूर्य को अर्घ्य ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: देश हो परदेस हो, शहर हो, गांव हो, अमीर हो या गरीब सभी छठ मैया के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं. इसी बीच लोक आस्था के महापर्व छठ की छटा जिले के शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में भी देखने को मिली. यहां 98 महिला और पुरुष बंदी पूरे विधि-विधान और भक्तिभाव के साथ डूबते सूर्य को अर्घ देंगे. खास बात यह रही कि जेल परिसर में छठ का ऐसा माहौल तैयार किया गया है कि व्रत कर रहे बंदियों को घर से दूर होने का एहसास न हो.

98 कैदी देंगे डूबते सूर्य को अर्घ