मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में 98 बंदी देंगे डूबते सूर्य को अर्घ्य, मधुबनी पेंटिंग से सजा छठ घाट
Sandhya Arghya 2026: मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में छठ पर घर जैसा माहौल है. 98 बंदी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे. रिपोर्ट-विवेक कुमार
Published : November 15, 2026 at 2:49 PM IST
मुजफ्फरपुर: देश हो परदेस हो, शहर हो, गांव हो, अमीर हो या गरीब सभी छठ मैया के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं. इसी बीच लोक आस्था के महापर्व छठ की छटा जिले के शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में भी देखने को मिली. यहां 98 महिला और पुरुष बंदी पूरे विधि-विधान और भक्तिभाव के साथ डूबते सूर्य को अर्घ देंगे. खास बात यह रही कि जेल परिसर में छठ का ऐसा माहौल तैयार किया गया है कि व्रत कर रहे बंदियों को घर से दूर होने का एहसास न हो.
98 कैदी देंगे डूबते सूर्य को अर्घ
इस वर्ष जेल में कुल 98 बंदी छठ व्रत कर रहे हैं. इनमें 51 महिलाएं और 47 पुरुष शामिल हैं. व्रत करने वालों में एक मुस्लिम महिला और एक ईसाई बंदी भी शामिल हैं. धर्म और मजहब की सीमाओं से ऊपर उठकर सभी लोक आस्था के इस महापर्व में पूरी श्रद्धा के साथ शामिल हो रहे हैं.
मधुबनी पेंटिंग से सजा घाट
जेल परिसर में ही कारा प्रशासन की ओर से छठ घाट का निर्माण कराया गया है. घाट को इस बार खास तौर पर मिथिला और मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया है. पारंपरिक लोककला की खूबसूरत चित्रकारी ने घाट को आकर्षक रूप दिया है.
बनाया गया आकर्षक माहौल
साफ-सफाई, रंग-रोगन, केले के पेड़, फूल-मालाओं, रंग-बिरंगे गुब्बारों और रोशनी से पूरे परिसर को सजाया गया है. छठ घाट पर पहुंचते ही ऐसा महसूस होता है कि मानो किसी घर या सार्वजनिक छठ घाट पर पूजा की तैयारी चल रही हो.
शारदा सिन्हा के गीतों से गूंज रहा जेल परिसर
छठ के पारंपरिक माहौल को जीवंत बनाए रखने के लिए जेल रेडियो पर बिहार की महान लोक गायिका स्वर्गीय शारदा सिन्हा के छठ गीत बजाए जा रहे हैं. उनके सुरीले गीतों के बीच व्रती महिलाएं पारंपरिक तरीके से पूजा की तैयारी करती नजर आ रही हैं.
जेल प्रशासन ने दी पूजा साम्रगी
पुरुष बंदी भी पूरे उत्साह के साथ छठ अनुष्ठान में शामिल हैं. जेल प्रशासन ने व्रतियों के लिए साड़ी, लहठी, चूड़ी, धोती, गंजी, गमछा, सूप, डाला, फल, पकवान और पूजा की अन्य सभी सामग्री उपलब्ध कराई है.
घर से दूर, लेकिन घर जैसा छठ का एहसास
कारा प्रशासन की कोशिश है कि जेल में बंद कोई भी व्रती घर से दूर होने के कारण छठ की परंपरा और उत्साह से वंचित महसूस न करे. घाट की सजावट से लेकर पूजा सामग्री और भक्तिमय संगीत तक हर व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया है. सुरक्षा के मद्देनजर पांच प्रशिक्षित तैराकों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है.
''जेल के अंदर छठ घाट बनाया गया है, जहां महिला और पुरुष बंदी व्रत कर रहे हैं. इनमें दूसरे धर्मों के लोग भी श्रद्धा के साथ छठ कर रहे हैं. जेल प्रशासन की ओर से पूजा की सभी आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई ''. - कुमार गौरव, जिलाधिकारी
आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य
बता दें कि महापर्व 13 नवंबर से नहाय-खाये के साथ शुरू हो गया है. 14 नवंबर को व्रतियों ने खरना का प्रसाद लगाकर छठी मैया को अर्पित किया और 36 घंटे निर्जला व्रत रखने का संकल्प लिया. आज (15 नवंबर) छठ के तीसरा दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा. वहीं, 16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करके छठ पर्व का समापन होगा.
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