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आरामदेय सफर के साथ शोर और प्रदूषण से मिलेगी निजात, एमपी में दौड़ेंगी 972 चमचमाती इलेक्ट्रिक बसें

इलेक्ट्रिक बसें ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश को जल्द ही केंद्र सरकार से 972 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलने जा रही है, जो न सिर्फ सफर को आरामदायक बनाएंगी बल्कि प्रदूषण और शोर को भी काफी हद तक कम करेंगी. बता दें, राजधानी भोपाल से लेकर इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर तक सरकारी परिवहन व्यवस्था की तस्वीर बदलने की तैयारी पूरी हो चुकी है. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये बसें प्रदेश को स्मार्ट और ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में जहां आगे बढ़ाएंगी, वहीं यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेंगी. महिला और दिव्यांगों के लिए खास इंतजाम नई इलेक्ट्रिक बसों को सभी वर्गों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इनमें दिव्यांग यात्रियों के लिए व्हीलचेयर स्पेस और आटोमैटिक लिफ्ट की सुविधा दी जाएगी. वहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर बस में पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. इसके अलावा डिजिटल स्क्रीन पर अगले स्टॉप की जानकारी और मोबाइल ऐप से बस की लोकेशन भी देखी जा सकेगी. प्रदेश के इन शहरों में भी दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर और ग्वालियर समेत 8 शहरों में ई-बसों का संचालन किया जाना है. इनमें इंदौर में 270, जबलपुर में 200, भोपाल में 195, ग्वालियर और उज्जैन में 100-100 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा. जबकि देवास में 55, सागर में 32 और सतना में 20 ई-बसों का संचालन होगा. भोपाल में चलेंगी 195 बसें, 100 से होगी शुरुआत