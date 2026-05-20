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दिवाली तक चमकेगी दिल्ली: 473 करोड़ से PWD की 96 हजार स्ट्रीट लाइटें बनेंगी स्मार्ट, CM ने कहा- जड़ से खत्म होगी समस्या

नई दिल्ली: दिल्ली की सड़कें जल्द ही अत्याधुनिक स्मार्ट एलईडी रोशनी से जगमगाती नजर आएंगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित व्यय वित्त समिति की हाइब्रिड बैठक में फैसला लिया गया है. सरकार ने लोक निर्माण विभाग (PWD) की सड़कों पर लगीं करीब 96 हजार पुरानी स्ट्रीट लाइटों को पूरी तरह से स्मार्ट एलईडी प्रणाली में बदलने की मंजूरी दे दी है. लगभग 473.24 करोड़ की इस मेगा परियोजना का लक्ष्य आगामी दिवाली तक दिल्ली की सभी प्रमुख सड़कों को डार्क स्पॉट से मुक्त कर चमकाना है. इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री के साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए.

बजट 2026-27 के वादे को पूरा करने की तैयारी: यह महत्वाकांक्षी परियोजना मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा बजट 2026-27 में की गई उस घोषणा का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने दिल्ली को एक आधुनिक और ऊर्जा-कुशल शहर बनाने का वादा किया था. वर्तमान में पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर लगभग 45 हजार पुरानी एचपीएसवी (हाई प्रेशर सोडियम वेपोर) लाइटें और 51 हजार एचपीएसवी एलईडी लाइटें लगी हुई हैं. कुल मिलाकर करीब 96 हजार लाइटें और 51,160 पोल इस नेटवर्क का हिस्सा हैं, जिन्हें अब चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह बदल दिया जाएगा.

महिला सुरक्षा और डार्क स्पॉट्स का परमानेंट इलाज: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि मौजूदा पारंपरिक व्यवस्था में कई गंभीर कमियां थीं. अभी लाइट खराब होने पर केवल शिकायत मिलने के बाद ही पता चलता था, जिससे कई इलाकों में लंबे समय तक अंधेरा (डार्क स्पॉट) छाया रहता था. इससे न केवल सड़क दुर्घटनाओं का खतरा रहता था, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े होते थे. इसके अलावा अलग-अलग तरह की लाइटों के कारण रोशनी एक समान नहीं रहती थी और बिजली की खपत भी बहुत ज्यादा थी. नई स्मार्ट व्यवस्था इन सभी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देगी.

कमांड सेंटर से होगी निगरानी: इस नए सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत इसका केंद्रीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा. जैसे ही कोई स्ट्रीट लाइट खराब होगी, नई स्मार्ट व्यवस्थाको तुरंत अलर्ट मिल जाएगा, जिससे शिकायत का इंतजार किए बिना उसे तुरंत ठीक किया जा सकेगा. इस प्रणाली के जरिए लाइटों की रोशनी की तीव्रता को जरूरत के अनुसार 90 प्रतिशत तक कम या ज्यादा किया जा सकेगा. उदाहरण के लिए, देर रात जब सड़कों पर ट्रैफिक बेहद कम होगा, तब रोशनी को धीमा कर बिजली बचाई जा सकेगी. भविष्य की जरूरतों और जिन जगहों पर अभी तक लाइटें नहीं हैं, उन्हें कवर करने के लिए परियोजना के तहत 5,000 अतिरिक्त नए पोल भी लगाए जाएंगे. सालाना 25 करोड़ की भारी-भरकम बचत होगी.