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जल जीवन मिशन घोटाला: मंत्री के करीबी बड़ाया की ठेकेदारों-अधिकारियों से सांठगांठ, ट्रांसफर-पोस्टिंग में भी रिश्वत का खेल

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने संजय बड़ाया को 13 मई तक लिया रिमांड पर, पूछताछ जारी.

संजय बड़ाया को कोर्ट ले जाती एसीबी
संजय बड़ाया को कोर्ट ले जाती एसीबी (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 12, 2026 at 11:17 AM IST

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जयपुर : जल जीवन मिशन में घोटाले की जांच कर रही एसीबी के एसआईटी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी के करीबी संजय बड़ाया को गिरफ्तार कर तीन दिन के रिमांड पर लिया है. कोर्ट ने उसे 13 मई तक रिमांड पर एसीबी को सौंपा है. एसीबी के अधिकारी उससे पूछताछ में जुटे हैं. अब तक की पड़ताल में सामने आया है कि संजय बड़ाया इस पूरे मामले में बिचौलिए की भूमिका में रहा.

एसीबी के डीजी गोविंग गुप्ता ने बताया कि संजय बड़ाया को 11 मई को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने उसे 13 मई तक रिमांड पर सौंपा है. उससे पूछताछ और अग्रिम अनुसंधान जारी है. इस मामले में 7 मई को गिरफ्तार पूर्व मंत्री महेश जोशी को पांच दिन की रिमांड अवधि पूरी होने पर जेल भिजवाया गया है. उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज मामले में संजय बड़ाया के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया था. उसके थाईलैंड से लौटने पर 11 मई को दिल्ली एयरपोर्ट पर उसे हिरासत में लिया गया. एसीबी टीम ने उसे जयपुर लाकर गिरफ्तार किया.

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मिलीभगत में संजय बड़ाया की भूमिका : एसीबी के डीजी गोविंग गुप्ता ने बताया कि मैसर्स श्री गणपति ट्यूबवैल कंपनी के प्रोपराइटर महेश मित्तल और फर्म गैसर्स श्री श्याम ट्यूबैवल कंपनी के प्रोपराइटर पदमचंद जैन द्वारा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर जल जीवन मिशन में 960 करोड़ के टेंडर लिए गए. पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी द्वारा विभाग के तत्कालीन एसीएस सुबोध अग्रवाल, विभाग के कई मुख्य अभियंता, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, ठेकेदारों और संजय बड़ाया के साथ मिलीभगत कर प्रदेश में इन दोनों फर्मों ने फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर 960 करोड़ रुपए के टेंडर हासिल किए. जिनमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ.

मनमाने तरीके से टेंडर की शर्तों में बदलाव : पड़ताल में यह भी सामने आया है कि महेश जोशी द्वारा सुबोध अग्रवाल, मुख्य अभियंता, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, ठेकेदारों और संजय बड़ाया जैसे निजी व्यक्तियों के साथ मिलीभगत कर आपराधिक मंशा से मेजर प्रोजेक्टस (50 करोड़ रुपए से अधिक) की निविदाओं में साइट विजिट प्रमाण-पत्र की बाध्यता को नियमों के विरूद्ध निविदा में शामिल किया. इससे बोली लगाने वालों की पहचान उजागर कर टेंडर पुलिंग करने से 30-40 फीसदी ज्यादा दर पर टेंडर आए. जिनका पीएचईडी के अधिकारियों ने अनुमोदन कर पद का दुरुपयोग किया. इन टेंडरों की कुल राशि 20 हजार करोड़ रुपए है.

बड़ाया अधिकारियों पर बनाता था दबाव : एसीबी की पड़ताल में यह भी सामने आया है कि संजय बड़ाया महेश जोशी का करीबी रहा है. वह विभाग से जुड़े कामकाज में हस्तक्षेप रखता था. आरोपी ठेकेदारों से नजदीकी संबंध होने और उनके साथ रिश्वत राशि के लेन-देन के तथ्य भी जांच में उजागर हुए हैं. जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के मकसद से पीएचईडी के अधिकारियों पर तबादले और विभागीय कार्रवाई का दबाव बनाए जाने और ट्रांसफर पोस्टिंग करवाने के बदले रिश्वत की मोटी रकम के लेन-देन के तथ्य भी सामने आए हैं.

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अब तक इनकी हुई गिरफ्तारी : इस मामले में एसीबी ने 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है. इनमें महेश जोशी, सुबोध अग्रवाल, दिनेश गोयल, के. डी. गुप्ता, सुभांशु दीक्षित, सुशील शर्मा, निरिल कुमार, विशाल सक्सेना, अरूण श्रीवास्तव, डीके गौड़, महेंद्र प्रकाश सोनी और मुकेश पाठक को पहले गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में तीन फरार आरोपी मुकेश गोयल तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, जितेंद्र शर्मा तत्कालीन अधिशासी अभियंता और सजीव गुप्ता प्राईवेट व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी के लिए स्थाई वारंट जारी किए हैं. उन्हें उद्घोषित अपराधी घोषित करवाने की कवायद जारी है. इस मामले के पांच आरोपियों को कोर्ट से गिरफ्तारी से राहत मिली हुई है.

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