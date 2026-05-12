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जल जीवन मिशन घोटाला: मंत्री के करीबी बड़ाया की ठेकेदारों-अधिकारियों से सांठगांठ, ट्रांसफर-पोस्टिंग में भी रिश्वत का खेल

संजय बड़ाया को कोर्ट ले जाती एसीबी ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : जल जीवन मिशन में घोटाले की जांच कर रही एसीबी के एसआईटी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी के करीबी संजय बड़ाया को गिरफ्तार कर तीन दिन के रिमांड पर लिया है. कोर्ट ने उसे 13 मई तक रिमांड पर एसीबी को सौंपा है. एसीबी के अधिकारी उससे पूछताछ में जुटे हैं. अब तक की पड़ताल में सामने आया है कि संजय बड़ाया इस पूरे मामले में बिचौलिए की भूमिका में रहा. एसीबी के डीजी गोविंग गुप्ता ने बताया कि संजय बड़ाया को 11 मई को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने उसे 13 मई तक रिमांड पर सौंपा है. उससे पूछताछ और अग्रिम अनुसंधान जारी है. इस मामले में 7 मई को गिरफ्तार पूर्व मंत्री महेश जोशी को पांच दिन की रिमांड अवधि पूरी होने पर जेल भिजवाया गया है. उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज मामले में संजय बड़ाया के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया था. उसके थाईलैंड से लौटने पर 11 मई को दिल्ली एयरपोर्ट पर उसे हिरासत में लिया गया. एसीबी टीम ने उसे जयपुर लाकर गिरफ्तार किया. इसे भी पढ़ें: जल जीवन मिशन घोटाला: महेश जोशी को भेजा जेल , संजय बड़ाया तीन दिन रिमांड पर, जोशी बोले- दबाव में काम कर रही ACB मिलीभगत में संजय बड़ाया की भूमिका : एसीबी के डीजी गोविंग गुप्ता ने बताया कि मैसर्स श्री गणपति ट्यूबवैल कंपनी के प्रोपराइटर महेश मित्तल और फर्म गैसर्स श्री श्याम ट्यूबैवल कंपनी के प्रोपराइटर पदमचंद जैन द्वारा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर जल जीवन मिशन में 960 करोड़ के टेंडर लिए गए. पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी द्वारा विभाग के तत्कालीन एसीएस सुबोध अग्रवाल, विभाग के कई मुख्य अभियंता, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, ठेकेदारों और संजय बड़ाया के साथ मिलीभगत कर प्रदेश में इन दोनों फर्मों ने फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर 960 करोड़ रुपए के टेंडर हासिल किए. जिनमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ.