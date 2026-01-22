ETV Bharat / state

'बिहार के लोगों को बैंक नहीं देती है लोन' दिलीप जायसवाल, राम कृपाल और बिजेंद्र यादव ने जतायी नाराजगी

पटना: बिहार के पटना के सिंचाई भवन के अधिवेशन हॉल में गुरुवार (22 जनवरी) को राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की 95वीं बैठक हुई. बिहार सरकार की ओर से बैठक में वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव, उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल, कृषि मंत्री राम कृपाल यादव के साथ आला अधिकारी मौजूद थे. इस दौरान बिहार सरकार के मंत्रियों ने बैंकों के रवैया पर नाराजगी जताई.

'बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा बैंक'- कृषि मंत्री: राम कृपाल यादव ने तो खुलकर कहा कि बिहार के साथ भेदभाव मत कीजिए. बैंक बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है. बैंक बिहार के लोगों की भलाई नहीं कर रहा है. बिहार के लोगों को लोन नहीं दे रहा है. इससे बिहार का विकास नहीं हो पाएगा. रामकृपाल ने बैंकों के अधिकारियों से कहा आप अपने रवैया में सुधार लाइए आपने जो कुछ किया है हमने इसका लेखा-जोखा आपको बता दिया है.

"95वीं एसएलबीसी की बैठक हो रही है, लेकिन आज भी बिहार की स्थिति वही है. कई लोग बैंक की बड़ी राशि लूट विदेश भाग जा रहे हैं, लेकिन यहां किसानों को लोन नहीं दिया जा रहा है. बिहार में विकास की गति बढ़ी है. देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री बिहार को विकसित राज्य बनाना चाहते हैं, लेकिन बैंक अपना रवैया नहीं सुधार रहा है."- राम कृपाल यादव, कृषि मंत्री, बिहार

दिलीप जायसवाल ने क्या कहा?: वहीं बिहार सरकार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा बैंकों के अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं पर चर्चा हुई जो केंद्र और राज्य सरकार की योजना है. लेकिन बैंकों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है. अब 2 महीने बचे हैं लेकिन कई योजनाओं में प्रदर्शन बहुत ही खराब है.

"बिहार की विभिन्न योजनाओं में जो बैंकों की सहभागिता है, उसपर चर्चा की गई. डाटा के अनुसार बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए जो बैंकों से सहयोग की उम्मीद है, उसमें काफी कमी पायी गई है. बैंकों का प्रदर्शन असंतोषजनक दिखाई पड़ा है. हमने सुझाव दिया है कि केंद्र और बिहार की योजनाओं के लिए लोगों को बैंक अपेक्षित सहयोग करें. हमने बैंक के अधिकारियों से आग्रह किया है और उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है."- दिलीप जायसवाल, उद्योग मंत्री, बिहार