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गाजियाबाद: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 95 हजार ने भरे फॉर्म-6, 28-29 नवंबर को फिर मिलेगा मौका

वोटर लिस्ट का अध्ययन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: यूपी के गाजियाबाद में मतदाता सूची के SSR अभियान के तहत नए मतदाता बनने और मतदाता सूची में नाम और अन्य जानकारी दुरुस्त करने के लिए लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है. अभियान के तहत जिले भर में करीब 95 हज़ार लोगों ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरे हैं. वहीं, फार्म-6, फार्म-7 और फॉर्म-8 को मिलाकर अब तक 1.25 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं. प्रशासन की ओर से प्राप्त आवेदनों के आधार पर मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है.

वहीं, मेरठ मंडल के मंडल आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी 26 नवंबर को गाजियाबाद के दौरे पर रहे. जिलाधिकारी रविंद्र कुमार माँदड़ के मुताबिक, जिला मुख्यालय पहुंचकर मंडलायुक्त ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से फीडबैक लिया. इसके बाद जिले के सभी ERO के साथ बैठक की गई. अभियान की लगातार समीक्षा की जा रही है. मुख्य उद्देश्य है कि इस कार्रवाई के दौरान कोई भी मतदाता ना छूट पाए. लगातार जनपद वासियों से मतदाता सूची में अपने नाम और अन्य तमाम जानकारियां को चेक करने की अपील की जा रही है. बूथ लेवल अधिकारी भी घर घर जाकर अभियान को सफल बनाने में जुटे हैं. सुनिश्चित किया जा रहा है कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची से न छूटे.

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार माँदड़ (ETV Bharat) मिली जानकारी के मुताबिक, 17 नवंबर से अब तक कुल 95 हजार लोगों ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 जमा किए हैं. मंडलायुक्त भानु चंद्र गोस्वामी के मुताबिक, 17 नवंबर से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है. कार्यक्रम की शुरुआत होने क्विजकी शुरुआती आठ दिनों में अभियान में अच्छी प्रगति देखने को मिली है. 16 दिसंबर तक अभियान जारी रहेगा. 15 से 16 प्रतिशत की प्रगति देखने को मिली है.