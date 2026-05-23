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रोहतक में राज्यपाल के हाथों 950 विद्यार्थियों को मिली डिग्री, गवर्नर ने विश्वविद्यालय के अंगदान मुहिम की सराहना की

दीक्षांत समारोह में राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ( ETV Bharat )