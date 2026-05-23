रोहतक में राज्यपाल के हाथों 950 विद्यार्थियों को मिली डिग्री, गवर्नर ने विश्वविद्यालय के अंगदान मुहिम की सराहना की
राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 68 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किया.
Published : May 23, 2026 at 6:42 PM IST
रोहतक: हरियाणा के राज्यपाल सह कुलाधिपति प्रोफेसर असीम कुमार घोष शनिवार को रोहतक के पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पहुंचे. विश्वविद्यालय के पांचवें दीक्षांत समारोह में उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. दीप प्रज्ज्वलित कर उन्होंने समारोह का शुभारंभ किया. दीक्षांत समारोह के दौरान 950 विद्यार्थियों को एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी/एमएस, एमडीएस, नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल की उपाधि दी. इस दौरान 68 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया. इस समारोह में राज्यपाल के धर्मपत्नी मित्रा घोष भी मौजूद रहीं.
'यह विश्वविद्यालय उत्कृष्टता का केंद्र है': समारोह के दौरान अपने संबोधन में राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने डिग्री और स्वर्ण पदक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. उन्होंने हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा को भी श्रद्धासुमन अर्पित किया, जिनके नाम पर विश्वविद्यालय है. उन्होंने कहा कि "पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की शिक्षा और शोध के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है. यह विश्वविद्यालय उत्कृष्टता का केंद्र है."
राज्यपाल ने विद्यार्थियों को मानवता की सेवा के लिए किया प्रेरित: उन्होंने विश्वविद्यालय की ओर से चलाई जा रही अंगदान मुहिम की सराहना की. उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में अंगदान की मुहिम को बढ़ावा दिए जाने की बात कही थी". इसी के साथ राज्यपाल ने उपाधि हासिल करने वाले विद्यार्थियों को मानवता की सेवा के लिए भी प्रेरित किया.
शोध पर 5 करोड़ रुपये खर्च की तैयारीः वहीं, कुलपति डा. एचके अग्रवाल ने बताया कि "विश्वविद्यालय में शोध पर करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. साथ ही मूलभूत ढांचा भी मजबूत किया जा रहा है. अंगदान की मुहिम पर उन्होंने कहा कि पिछले 2 माह में ब्रेन डेड घोषित 4 लोगों ने अंगदान किया है."