त्योहारों पर रोडवेज अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल, लखनऊ रीजन से 950 दीपावली स्पेशल बसें चलेंगी, हेल्पलाइन नंबर जारी

लखनऊ: दीपावली और छठ पर्व को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लखनऊ रीजन से 950 बसों का संचालन किया जाएगा. परिवहन निगम की तरफ से डिपोवार बसों का आवंटन कर दिया गया है. 105 अतिरिक्त बसों को बैकअप के रूप में रखा जाएगा. किसी प्रकार की आपात स्थिति में इन बसों का संचालन तुरंत हो सकेगा.

रोडवेज कर्मचारियों-अधिकारियों की छुट्टियां रद्द: बड़े त्योहारों को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने 18 से 30 अक्टूबर तक कर्मचारियों की छुट्टियों को रद कर दिया गया है. 20 अक्टूबर को दीपावली और 28 अक्टूबर को छठ त्यौहार पड़ रहा है. ऐसे में बड़ी संख्या में शनिवार से यात्री सफर के लिए निकलना शुरू करेंगे.

आजमगढ़ के लिए भी 37 बसों का संचालन होगा. (Photo Credit: UPSRTC)

कैसरबाग से 276 बसें चलायी जाएंगी: लखनऊ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी ने बताया कि चारबाग से 120 बसें, अवध कमता से 94 बसें, कैसरबाग से 276 बसें, रायरबेली से 158 बसें, हैदरगढ़ से 105 बसें, उपनगरीय से 10 बसें, बाराबंकी से 107 बसें और आलमबाग से 80 बसों का आवंटन कर दिया गया है. इन सभी डिपो में अतिरिक्त बसें भी संचालन के लिए उपलब्ध होंगी.