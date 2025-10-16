ETV Bharat / state

त्योहारों पर रोडवेज अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल, लखनऊ रीजन से 950 दीपावली स्पेशल बसें चलेंगी, हेल्पलाइन नंबर जारी

लखनऊ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी ने कहा दीपावली-छठ पर्व को ध्यान में रखकर यात्रियों की सुविधा का विशेष ख्याल रखा जा रहा है.

Photo Credit: UPSRTC
यूपी रोडवेज ने बनाया त्योहारों के लिए स्पेशल प्लान (Photo Credit: UPSRTC)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 10:04 PM IST

2 Min Read
लखनऊ: दीपावली और छठ पर्व को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लखनऊ रीजन से 950 बसों का संचालन किया जाएगा. परिवहन निगम की तरफ से डिपोवार बसों का आवंटन कर दिया गया है. 105 अतिरिक्त बसों को बैकअप के रूप में रखा जाएगा. किसी प्रकार की आपात स्थिति में इन बसों का संचालन तुरंत हो सकेगा.

रोडवेज कर्मचारियों-अधिकारियों की छुट्टियां रद्द: बड़े त्योहारों को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने 18 से 30 अक्टूबर तक कर्मचारियों की छुट्टियों को रद कर दिया गया है. 20 अक्टूबर को दीपावली और 28 अक्टूबर को छठ त्यौहार पड़ रहा है. ऐसे में बड़ी संख्या में शनिवार से यात्री सफर के लिए निकलना शुरू करेंगे.

Photo Credit: UPSRTC
आजमगढ़ के लिए भी 37 बसों का संचालन होगा. (Photo Credit: UPSRTC)

कैसरबाग से 276 बसें चलायी जाएंगी: लखनऊ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी ने बताया कि चारबाग से 120 बसें, अवध कमता से 94 बसें, कैसरबाग से 276 बसें, रायरबेली से 158 बसें, हैदरगढ़ से 105 बसें, उपनगरीय से 10 बसें, बाराबंकी से 107 बसें और आलमबाग से 80 बसों का आवंटन कर दिया गया है. इन सभी डिपो में अतिरिक्त बसें भी संचालन के लिए उपलब्ध होंगी.

लखनऊ-दिल्ली रूट पर 55 बसें चलेंगी: लखनऊ से गोरखपुर, दिल्ली, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, कानपुर, आजमगढ़, देहरादून, हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज रूट पर बसों का संचालन होगा. लखनऊ-दिल्ली रूट पर सबसे ज्यादा 55 बसें संचालित कराई जाएंगी.

Photo Credit: UPSRTC
लखनऊ-दिल्ली रूट पर सबसे ज्यादा 55 बसें संचालित कराई जाएंगी. (Photo Credit: UPSRTC)

गोरखपुर रूट पर 44 बसों का संचालन होगा. आजमगढ़ के लिए भी 37 बसों का संचालन होगा. इसके अलावा अन्य रूटों पर भी भीड़ को देखते हुए बसें आवंटित की गई हैं. सभी रूट्स पर साधारण बसों के साथ ही एसी बसों का संचालन होगा.

Photo Credit: UPSRTC
105 अतिरिक्त बसों को बैकअप के रूप में रखा जाएगा. (Photo Credit: UPSRTC)

यात्री इन नंबरों पर कर सकते हैं सपर्क:

समयआलमबागचारबागकैसरबागअवध
सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक8726005100941575719597178700218726005107
दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक9452312139941500746597938580539889490758
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक8433305950981841284292350585379119687393

यह भी पढ़ें- मिलावटखोरों पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन, प्रदेशभर में 2448 छापे, 4 करोड़ से अधिक का माल पकड़ा गया

ROADWAYS EMPLOYEES LEAVES CANCELLED
DIWALI CHHATH FESTIVAL
LUCKNOW REGION ROADWAYS
SPECIAL BUSES FROM LUCKNOW

